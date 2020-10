LIVE AEK ATHENS - LEICESTER CITY 0-0 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(24) NAMPALYS MENDY (C)

(15) HARVEY BARNES (C)

(26) DENNIS PRAET (C)

(8) YOURI TIELEMANS (C)

(2) JAMES JUSTIN (C)

(20) HAMZA CHOUDHURY (C)

(11) MARC ALBRIGHTON (C)

(44) ANEL SABANADZOVIC (C)

(70) GIANNIS-FOIVOS BOTOS (C)

(6) NENAD KRSTICIC (C)

(28) YEVHEN SHAKHOV (C)

(20) PETROS MANTALOS (C)

(10) MARKO LIVAJA (C)

(3) HÉLDER LOPES (C)

Commento in diretta

PREPARTITA

AEK Athens - Leicester City è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 29 ottobre alle ore 18:55 allo stadio Athens Olympic Stadium di Athens.

Arbitro di AEK Athens - Leicester City sarà Harald Lechner coadiuvato da Andreas Heidenreich e Maximilian Kolbitsch.

Dove vedere AEK Athens-Leicester City di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

AEK Athens-Leicester City si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:55 (mezz'ora prima) del 29 ottobre.

AEK Athens-Leicester City verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League