LIVE MILAN - SPARTA PRAGUE 0-0 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(7) DAVID MOBERG KARLSSON (C)

(22) SRDAN PLAVSIC (C)

(24) MATEJ POLIDAR (C)

(36) ADAM KARABEC (C)

(52) VOJTECH PATRAK (C)

(32) ANDREAS AALEN VINDHEIM (C)

(8) DAVID PAVELKA (C)

(9) LADISLAV KREJCI I (C)

(25) MICHAL TRAVNIK (C)

(10) BOREK DOCKAL (C)

(10) HAKAN CALHANOGLU (C)

(79) FRANCK KESSIÉ (C)

(4) ISMAEL BENNACER (C)

(21) BRAHIM DÍAZ (C)

(33) RADE KRUNIC (C)

(7) SAMU CASTILLEJO (C)

(8) SANDRO TONALI (C)

Ibrahimovic addomestica per Brahim Diaz, conclusione murata da Celustka.19:05

Cross di Calabria, Ibrahimovic svetta in area, colpo di testa oltre il montante.19:02

Bennacer scende sulla destra, tocco al limite per Krunic, destro in curva.19:00

Lancio di Castillejo, Ibrahimovic scatta in posizione di offside.18:59

Kotal conferma nove undicesimi della squadra sconfitta a Lille: il difensore Ladislav Krejci squalificato, gioca Celustka, l'altro Ladislav Krejci - ex Bologna - è invece preferito a Moberg-Karlsson.18:12

Pioli conferma il trio di Coppa Castillejo-Krunic-Brahim Diaz alle spalle di Ibrahimovic. Tatarusanu in porta, Diogo Dalot fa rifiatare Theo Hernandez (Calabria a destra), Tonali-Bennacer in mediana.18:07

4-2-3-1 anche per lo Sparta Praga: Heca - Sacek, Celustka, Lischka, Hanousek - Travnik, Pavelka - Vindheim, Dockal, Krejci - Julis. A disp.: Nita, Kotek, Vitik, Patrak, Wiesner, Plechaty, Karabec, Polidar, Plavsic, Moberg Karlsson, Hlozek, Kozak.18:15

I rossoneri vogliono continuare la marcia in Europa e dopo il buon successo a Glasgow affrontano i cechi reduci dalla sconfitta per 4-1 contro il Lille.15:56

A San Siro tutto pronto per Milan-Sparta Praga, seconda giornata di Europa League, gruppo H.15:54

Commento in diretta

PREPARTITA

Milan - Sparta Prague è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 29 ottobre alle ore 18:55 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Arbitro di Milan - Sparta Prague sarà Halis Özkahya coadiuvato da Kerem Ersoy e Mehmet Cem Satman.

Dove vedere Milan-Sparta Prague di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Milan-Sparta Prague si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:55 (mezz'ora prima) del 29 ottobre.

Milan-Sparta Prague verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

