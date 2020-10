LIVE ROMA - CSKA SOFIA 0-0 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dopo la vittoria in rimonta sullo Young Boys, la Roma riprende il discorso Europa League sul terreno amico dello Stadio Olimpico.20:33

Di fronte, ci sarà il CSKA Sofia, reduce dalla sconfitta interna con il Cluj nel primo turno del Girone A.20:33

Nei quattro precedenti con la squadra bulgara, i giallorossi sono sempre usciti vincitori. In generale, in otto trasferte in Italia, il CSKA non ha mai vinto (sei sconfitte e due pareggi).20:34

Fonseca sceglie il 3-4-2-1: Pau Lopez - Fazio, Smalling, Kumbulla - Bruno Peres, Villar, Cristante, Spinazzola - Carles Perez, Mkhitaryan - Borja Mayoral.20:41

In panchina, accanto al tecnico lusitano, siedono Mirante, Boer, Ibanez, Juan Jesus, Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Milanese, Zalewski, Pedro e Dzeko.20:42

Morales sceglie il 4-2-3-1: Busatto - Vion, Antov, Zanev, Mazikou - Geferson, Youga -Sinclair, Sankhare, Yomov - Sowe.20:47

Sulla panchina dei bulgari siedono Evtimov, Henrique, Carey, Beltrame, Keita, Penaranda, Turitsov, Tiago Rodrigues, Ahmedov e Galabov.20:48

E' di nuovo massiccio il turnover applicato da Fonseca al suo undici, cambiato in otto elementi rispetto al match di campionato con il Milan. Confermato un uomo per reparto: Mkhitaryan, Spinazzola e Kumbulla. In attacco, c'è Mayoral al posto di Dzeko. In difesa torna Smalling, con Fazio e Kumbulla. In porta, spazio a Pau Lopez.20:53

Per quanto riguarda il CSKA, la novità maggiore è in panchina: l'ultimo pareggio in campionato è costato il posto a Stamen Belchev. Al suo posto, l'ex giocatore Daniel Morales. Il punto di riferimento offensivo sarà Sowe, ex del Chievo. Rispetto all'ultima di campionato, entrano nell'undici titolare Antov, Sinclair e Sankhare.21:01

1' Inizio primo tempo di ROMA-CSKA SOFIA. Il direttore di gara è il bielorusso Kulbakov. Palla mossa dagli ospiti.21:03

3' OCCASIONE ROMA! E' di Villar il primo tiro in porta del match, approfittando di un errore avversario. Busatto si tuffa e devia in corner. Sugli sviluppi dell'angolo, Smalling va in gol, ma viene segnalato un offside.21:06

7' Risposta del CSKA: Sowe calcia con il destro dal limite, ma il tiro è sballato.21:08

8' OCCASIONE CSKA SOFIA! Sowe aggiusta la mira e, con un'altra conclusione da fuori area, sfiora il palo alla sinistra di Pau Lopez.21:09

9' Ci riprova il Cska, con Sowe che centra per Yomov, chiuso dalla difesa giallorossa.21:11

13' Prova a sfondare sulla sinistra Spinazzola, ma il ripiegamento di Sinclair vanifica l'azione dell'esterno azzurro.21:14

14' Buono spunto, condito da un cross teso, di Mazikou. Smalling allontana di testa.21:14

15' Combinazione tra Mkhitaryan e Mayoral, che non restituisce un pallone all'armeno e vanifica una ghiotta chance.21:16