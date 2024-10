(14) KRISTIJAN BELIC (C)

(28) ZICO BUURMEESTER (C)

(10) SVEN MIJNANS (C)

(7) RUBEN VAN BOMMEL (C)

(6) PEER KOOPMEINERS (C)

(8) JORDY CLASIE (C)

(28) PEIO CANALES (C)

(20) UNAI GÓMEZ (C)

(21) ANDER HERRERA (C)

(8) OIHAN SANCET (C)

(9) IÑAKI WILLIAMS (C)

(23) MIKEL JAUREGIZAR (C)

(16) ÍÑIGO RUÍZ DE GALARRETA (C)

(10) NICO WILLIAMS (C)

Tentativo fallito. Ruben van Bommel (AZ) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di David Møller Wolfe in seguito a un contropiede.22:09

Gara momentaneamente sospesa, Troy Parrott (AZ) per infortunio.22:02

Fuorigioco. Jordy Clasie(AZ) prova il lancio lungo, ma Troy Parrott e' colto in fuorigioco.22:01

Fuorigioco. Zico Buurmeester(AZ) prova il lancio lungo, ma Troy Parrott e' colto in fuorigioco.21:43

Seiya Maikuma (AZ) e' ammonito per fallo.21:41

Fuorigioco. Iñaki Williams(Athletic Bilbao) prova il lancio lungo, ma Andoni Gorosabel e' colto in fuorigioco.21:37

Tentativo fallito. Íñigo Ruíz de Galarreta (Athletic Bilbao) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.21:35

Fuorigioco. Zico Buurmeester(AZ) prova il lancio lungo, ma Troy Parrott e' colto in fuorigioco.21:33

Fuorigioco. Alexandre Penetra(AZ) prova il lancio lungo, ma Troy Parrott e' colto in fuorigioco.21:30

Tiro parato. Ruben van Bommel (AZ) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di David Møller Wolfe.21:12

Fuorigioco. Troy Parrott(AZ) prova il lancio lungo, ma Peer Koopmeiners e' colto in fuorigioco.21:11

PREPARTITA

Athletic Bilbao - AZ Alkmaar è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 3 ottobre alle ore 21:00 allo stadio San Mamés di Bilbao.

Arbitro di Athletic Bilbao - AZ Alkmaar sarà Balazs Berke. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Dove vedere Athletic Bilbao-AZ Alkmaar di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Athletic Bilbao-AZ Alkmaar si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 3 ottobre.

Athletic Bilbao-AZ Alkmaar verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

