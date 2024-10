(47) NOAH FENYÖ (C)

(15) ELLYES SKHIRI (C)

(8) FARÈS CHAÏBI (C)

(20) CAN UZUN (C)

(22) TIMOTHY CHANDLER (C)

(18) MAHMOUD DAHOUD (C)

(27) MARIO GÖTZE (C)

(16) HUGO LARSSON (C)

(26) JUNIOR DINA EBIMBE (C)

(18) JOÃO MÁRIO (C)

(8) SALIH UÇAN (C)

(71) JEAN ONANA (C)

(77) CAN KELES (A)

(22) BAKHTIYOR ZAYNUTDINOV (C)

(7) MILOT RASHICA (C)

(83) GEDSON FERNANDES (C)

(27) RAFA (C)

(73) CHER NDOUR (C)

(23) ERNEST MUÇI (C)

Fuorigioco. Arthur Theate(Eintracht Francoforte) prova il lancio lungo, ma Igor Matanovic e' colto in fuorigioco.22:14

Robin Koch (Eintracht Francoforte) e' ammonito per fallo.22:09

Sostituzione, Eintracht Francoforte. Farès Chaïbi sostituisce Mario Götze per infortunio.22:06

Tentativo fallito. Arthur Theate (Eintracht Francoforte) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Omar Marmoush con cross in seguito a un calcio da fermo.21:49

Gara momentaneamente sospesa, Arthur Masuaku (Besiktas) per infortunio.21:48

Gara momentaneamente sospesa, Mario Götze (Eintracht Francoforte) per infortunio.21:48

Fuorigioco. Junior Dina Ebimbe(Eintracht Francoforte) prova il lancio lungo, ma Omar Marmoush e' colto in fuorigioco.21:44

Tiro parato. Rafa (Besiktas) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Gedson Fernandes.21:37

Rigore parato! Ciro Immobile (Besiktas) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:26

Rigore concesso da Robin Koch (Eintracht Francoforte) per un fallo di mano in area.21:25

Gol! Besiktas 0, Eintracht Francoforte 2. Junior Dina Ebimbe (Eintracht Francoforte) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Robin Koch in seguito a un calcio da fermo.21:21

Tentativo fallito. Robin Koch (Eintracht Francoforte) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Omar Marmoush in seguito a un calcio da fermo.21:21

Rigore concesso da Gabriel Paulista (Besiktas) per un fallo in area.21:16

Rigore per Eintracht Francoforte. Omar Marmoush e'stato atterrato in area di rigore.21:16

Fuorigioco. Milot Rashica(Besiktas) prova il lancio lungo, ma Ciro Immobile e' colto in fuorigioco.21:07

Tiro parato. Cher Ndour (Besiktas) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jonas Svensson.21:05

PREPARTITA

Besiktas - Eintracht Francoforte è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 3 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Tüpras Stadyumu di Istanbul.

Arbitro di Besiktas - Eintracht Francoforte sarà John Beaton. Al VAR invece ci sarà Nick Walsh.

Dove vedere Besiktas-Eintracht Francoforte di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Besiktas-Eintracht Francoforte si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 3 ottobre.

Besiktas-Eintracht Francoforte verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

