(21) DEJAN KULUSEVSKI (C)

(30) RODRIGO BENTANCUR (C)

(10) JAMES MADDISON (C)

(42) WILL LANKSHEAR (A)

(29) PAPE SARR (C)

(8) YVES BISSOUMA (C)

(15) LUCAS BERGVALL (C)

(10) KADY BORGES (C)

(25) CEBRAILS MAKRECKIS (C)

(7) MOHAMED BEN ROMDHANE (C)

(88) PHILIPPE ROMMENS (C)

(64) ALEX TÓTH (C)

(16) KRISTOFFER ZACHARIASSEN (C)

(20) ADAMA TRAORÉ (C)

(11) MATHEUS SALDANHA (C)

(17) ELDAR CIVIC (C)

(80) HABIB MAÏGA (C)

(15) MOHAMED ABU FANI (C)

Tiro parato. Mikey Moore (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:30

Fallo di Will Lankshear (Tottenham Hotspur).19:20

Tiro parato. Pape Sarr (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Will Lankshear.19:10

Eldar Civic (Ferencváros) e' ammonito per fallo.19:06

Fuorigioco. Adama Traoré(Ferencváros) prova il lancio lungo, ma Eldar Civic e' colto in fuorigioco.19:04

Fallo di Will Lankshear (Tottenham Hotspur).19:04

Fuorigioco. Eldar Civic(Ferencváros) prova il lancio lungo, ma Barnabás Varga e' colto in fuorigioco.19:01

Tiro parato. Pape Sarr (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Yves Bissouma.18:57

Tentativo fallito. Will Lankshear (Tottenham Hotspur) in seguito a una mischia da centro area tira alto. Assist di Timo Werner con cross.18:55

Fallo di mano di Will Lankshear (Tottenham Hotspur).18:52

Tentativo fallito. Barnabás Varga (Ferencváros) un tiro di destro da centro area di poco alto sulla destra. Assist di Adama Traoré in seguito a un contropiede.18:49

PREPARTITA

Ferencvarosi - Tottenham è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 3 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Groupama Arena di Budapest.

Arbitro di Ferencvarosi - Tottenham sarà Igor Pajac. Al VAR invece ci sarà Mario Zebec.

Dove vedere Ferencvarosi-Tottenham di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Ferencvarosi-Tottenham si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 3 ottobre.

Ferencvarosi-Tottenham verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League