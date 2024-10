Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Stadio Olimpico

Città: Roma

Capienza: 72698 spettatori17:56

Benvenuti alla diretta di Lazio-Nizza, gara valida per la 2' giornata della fase a campionato dell'Europa League!17:56

Esordio europeo casalingo per la Lazio di Marco Baroni, reduce in campionato dal successo esterno per 3-2 sul campo del Torino. All'Olimpico stasera arriva il Nizza, dopo che i biancocelesti hanno vinto la prima gara contro la Dynamo Kiev con un netto 3-018:03

Solo un pareggio invece per la squadra francese di Franck Haise nella gara inaugurale della competizione. I rossoneri hanno infatti portato a casa un 1-1 in casa con la Real Sociedad, mentre in campionato sono reduci da un altro pareggio, stavolta per 0-0, contro il Lens18:03

Sarà il rumeno Fesnic il direttore di gara della sfida, il quale sarà coadiuvato dai connazionali Avram e Cerei. Kovacs il quarto ufficiale, mentre al Var ci sono Popa e l'olandese Dieperink18:05

FORMAZIONE UFFICIALE LAZIO: i biancocelesti si schierano con un 4-2-3-1: Mandas - Marusic, Patric, Gila, Pellegrini - Guendouzi, Vecino - Tchaouna, Dele Bashiru, Pedro - Castellanos18:05

FORMAZIONE UFFICIALE NIZZA: i francesi rispondono con un 3-4-2-1: Bulka - Ndayishimiye, Bombito, Dante - Clauss, Rosario, Boudaoui, Louchet - Bouanani, Boga - Moukoko18:07

Le scelte di Baroni: parziale turnover come annunciato per l'ex tecnico del Verona. In porta gioca Mandas, mentre in difesa turno di riposo per Romagnoli con Gila e Patric a comporre la coppia centrale. Iniziale panchina anche Tavares, sostituito da Pellegrini. In mediana troviamo Vecino e Guendouzi, mentre davanti, alle spalle di Castellanos, agiranno Pedro, Dele Bashiru e Tchaouna18:09

Le scelte di Haise: davanti al portiere Bulka, l'allenatore francese sceglie il trio composto da Ndayishimiye, Bombito e Dante. Clauss e Louchet sono i due esterni, mentre Rosario e Boudaui agiranno in mediana. L'ex Sassuolo Boga e Bouanani completano lo schieramento alle spalle dell'unica punta Moukoko18:12

SI PARTE! Sotto il diluvio dell'Olimpico, inizia Lazio-Nizza!18:47

3' Prova a spingere sulla destra il Nizza, il cross di Clauss è però fuori misura18:49

4' Ancora in avanti il Nizza, stavolta è Patric a liberare l'area sul pallone messo al centro da Louchet18:51

8' VECINO! Prima conclusione della gara, Vecino trova lo spazio per la conclusione e ci prova da fuori! Il suo tiro gira verso l'esterno e lambisce il palo alla destra di Bulka18:57

11' Chiusura decisiva da parte di Bombito! Il centrale del Nizza anticipa all'ultimo istante Pedro sul cross basso di Guendouzi!18:59

12' TRAVERSA LAZIO! Colpo di testa potentissimo di Castellanos, da posizione tutt'altro che ravvicinata, sugli sviluppi di un corner, il pallone colpisce il legno e ritorna in campo!19:00

14' ALTRO LEGNO DELLA LAZIO! Ripartenza dei biancocelesti, Vecino ci prova dal vertice dell'area e il suo viene sporcato da un difensore andando ad impattare la parte alta della traversa!19:03

19' Ammonito Louchet, è il primo cartellino giallo del match. L'esterno del Nizza viene punito dopo un intervento duro ai danni di Tchaouna19:06

20' GOL! LAZIO-Nizza 1-0! Rete di Pedro! Dopo il salvataggio sulla linea di Clauss sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Pedro, lo spagnolo raccoglie la respinta e scarica un bolide potente e preciso sotto alla traversa! Gran gol e Lazio avanti all'Olimpico!19:09

24' Prova la reazione il Nizza ma la Lazio è compatta e non concede occasioni ai francesi, ancora mai chiamato in causa Mandas19:12

28' Buona uscita proprio di Mandas in anticipo su Bouanani dopo un'uscita bassa sbagliata della Lazio19:16

30' PRIMA CHANCE PER IL NIZZA! Tiro da dentro l'area, da posizione decentrata, di Bouanani e respinta sicura del portiere biancoceleste19:18

34' Ripartenza Lazio con il tiro di Dele Bashiru, opposizione vincente di Dante19:21

35' GOL! LAZIO-Nizza 2-0! Rete di Castellanos! Raddoppio dei biancocelesti con il tocco sotto delizioso di Castellanos a tu per tu con Bulka! Buco difensivo del Nizza con Ndayishimiye che non riesce a intecettare il filtrante per il Taty



37' Con questo gol Castellanos festeggia nel migliore dei modi il suo 26esimo compleanno19:24

40' Ripartenza del Nizza con Bouanani, tra i più attivi dei suoi, che viene fermato da Patric19:28

41' GOL! Lazio-NIZZA 2-1! Gol di Boga! Bellissimo gol dei francesi, Boga riceve e combina perfettamente al limite dell'area con Moukoko. L'uno - due mette l'ex Sassuolo davanti a Mandas e il suo diagonale di prima batte Mandas!



44' Boudaoui ci prova dalla lunga distanza, palla alta e nessun problema per Mandas19:32

45' Due minuti di recupero19:33

45'+2' FINE PRIMO TEMPO! Lazio avanti di un gol all'intervallo!19:34