Pagelle Lazio-Nizza 4-1: Castellanos danza sotto la pioggia, Pedro illumina, Dante impantanato

I biancocelesti vincono anche nella seconda giornata di Europa League e volano nelle zone alte della mega classifica: il racconto del match, i migliori e i peggiori.

La Lazio cala il poker contro il Nizza e vola a sei punti in classifica in Europa League. Una prestazione da incorniciare per la squadra di Baroni, che domina per lunghi tratti il match. Serata da sogno per Castellanos che festeggia il suo ventiseiesimo compleanno con la doppietta e tante belle giocate. Protagonista anche il “sempreverde” Pedro, autore di un gran gol, e Zaccagni. I francesi si fanno vivi solo sul finire del primo tempo con la firma dell’ex Sassuolo e Atalanta Boga, ma la reazione degli uomini di Haise dura troppo poco.

Lazio-Nizza, la chiave e il racconto del match

Baroni, come annunciato alla vigilia, opta per un leggero turnover. Non cambia però l’identità della squadra, schierata con il classico 4-2-3-1, ma senza le due punte a dialogare. Il Nizza risponde con un dinamico 3-4-2-1 con l’ex Serie A Boga a sinistra e il giovane Moukoko, in prestito dal Borussia Dortmund, in attacco.

La Lazio muove veloce la palla sulla trequarti e all’8′ minuto crea la prima palla gol con Vecino, che dal limite fa partire un destro potente che finisce di poco largo. Passano pochi minuti e i biancocelesti creano un altro pericolo: Marusic viene lanciato in velocità, ma serve troppo tardi Pedro, rimontato al momento del tiro. Dal calcio d’angolo Castellanos centra in pieno la traversa con un colpo di testa violento e preciso. I padroni di casa continuano a spingere e prendono un altro legno, questa volta con un tiro di Vecino, deviato da un difensore. Al 20′ la Lazio raccoglie i suoi frutti e passa in vantaggio con un capolavoro di Pedro: l’ala spagnola prima batte l’angolo e poi dopo una respinta in area fa partire un sinistro a giro da posizione defilata, imprendibile per il portiere.

Si sveglia anche il Nizza che alla mezz’ora scalda i guantoni di Mandas con un tiro di Bouanani. La squadra di Baroni non frena e raddoppia al 35′ con Castellanos: Pedro illumina per l’inserimento del Taty, che davanti Bulka lo supera con un pallonetto. Male Ndayishimiye che non riesce a leggere il filtrante. Al 41′ i francesi accorciano le distanze con Boga, che finalizza una bella azione di prima dei ragazzi di Haise. Pronti via con la ripresa e subito i biancocelesti danno spettacolo con una combinazione da playstation che porta Pedro al tiro, ma l’ex Barca calcia piano.

Al 54′ la Lazio cala il tris con Castellanos, lanciato a rete da Rovella: l’ex Girona salta due uomini e gonfia la rete. Un compleanno da sogno per l’attaccante. El Tay è ispirato e al 65′ si procura anche un calcio di rigore: l’argentino salta Bulka, che lo stende e per l’arbitro non ci sono dubbi. Dal dischetto si presenta Zaccagni che non sbaglia. A venti dalla fine Ndombele ha una grande occasione per ridare qualche speranza ai francesi, ma si fa ipnotizzare da Mandas. Egoista il centrocampista, che poteva anche servire un compagno in area. Ed è anche l’ultima scintilla della partita.

Top e flop della Lazio

TOP

Pedro 7 – Queste notti gli fanno perdere qualche anno e corre come un ragazzo delle giovanili. Realizza un’opera d’arte: l’unico arcobaleno della serata.

– Queste notti gli fanno perdere qualche anno e corre come un ragazzo delle giovanili. Realizza un’opera d’arte: l’unico arcobaleno della serata. Castellanos 8 – Il miglior modo per festeggiare il compleanno? Una doppietta in Europa League. Nuota e si diverte nelle pozzanghere dell’Olimpico. Ta(n)ty auguri.

– Il miglior modo per festeggiare il compleanno? Una doppietta in Europa League. Nuota e si diverte nelle pozzanghere dell’Olimpico. Ta(n)ty auguri. Rovella 7 – Entra e cambia il motore alla Lazio, aumentando i giri e la velocità, che già era alta.

FLOP

Tchaouna 6 – Non ci sono bocciati nei biancocelesti, ma nel reparto offensivo è quello che ci prova meno. Contribuisce al primo gol, ma Baroni lo toglie troppo presto per provare a incidere.

Top e flop del Nizza

TOP

Boga 6.5 – Si accende a tratti, ma quando lo fa è difficile da contrastare. Segna un bel gol, poi si spegne insieme a tutto il Nizza.

FLOP