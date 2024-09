Torino-Lazio 2-3: Guendouzi, Dia e Noslin condannano i granata al primo ko, brilla Nuno Tavares, vani i gol di Adams e Coco

Top e flop della gara: Isaksen si illumina sulla fascia destra, Tavares boom di assist. Vlasic e Ilic bene per i granata; deludono Zapata e Tameze

La Lazio spegne i sogni di primato del Toro al termine di una gara da cardiopalma. Finisce 3-2 per la squadra di Baroni, vano il tentativo di rimonta dei padroni di casa alimentato prima da Adams, che si sta confermando una delle più belle realtà dei granata, e poi allo scadere da un eurogol di Coco. Avrebbe potuto soffrire meno la Lazio se avesse concretizzato le tante occasioni fallite da un Castellanos versione sprecone ma alla fine si porta a casa tre punti pesanti. Decisivi i gol di Guendouzi nel primo tempo e di Dia e Noslin nella ripresa. La Lazio sale al sesto posto a quota 10 punti; il Toro, al primo ko stagionale, resta a quota 11 punti e momentaneamente ancorato al quarto posto.

Torino-Lazio, la chiave tattica della gara

Nessuna sorpresa tattica da parte di entrambe le formazioni. Il Torino di Vanoli conferma il 3-5-2 con Sanabria e Zapata in avanti; Lazaro e Sosa sono gli esterni nella linea a cinque di centrocampo. La Lazio di Baroni, invece, schiera il solito 4-2-3-1 ma con Castellanos punta centrale supportato da Dia, abbassato da trequartista alle sue spalle, con Isaksen esterno destro e Zaccagni sulla fascia sinistra.

Nel corso del primo tempo Baroni chiede ai suoi uomini di restare stretti al centro e di non aprirsi troppo, in fase di non possesso, sulle fasce. Vanoli, invece, chiede a Lazaro sulla destra e Sosa sulla sinistra di centrocampo di aprirsi quanto più è possibile per guadagnare metri in avanti e tentare il cross verso i due centravanti.

Nel secondo tempo il Torino prende in mano il gioco e alza l’intensità del ritmo dopo la seconda rete subita dalla Lazio. Vanoli cambia entrambi gli esterni e un uomo in attacco: inserisce Adams che trova la rete e Vlasic che alza la qualità in centrocampo. Baroni colpisce ancora: ha l’intuizione nel finale di inserire Noslin che chiude definitivamente i conti dopo 30 secondi dal suo ingresso in campo.

Torino-Lazio, Vanoli espulso al 100esimo giorno con i granata

Cade il Toro di Vanoli proprio al 100esimo giorno sotto la guida del neo tecnico. Nella sfida contro la Lazio, l’allenatore del granata ha raggiunto i primi cento giorni alla guida del club. Dopo un inizio di stagione brillante, con il Torino primo in classifica, è arrivata la prima sconfitta in Serie A e al 74′ il tecnico è stato anche espulso per proteste, dopo aver già ricevuto un giallo dall’arbitro Sozza.

Torino-Lazio, record di assist per Tavares

Una vera e propria certezza per i biancocelesti. Nuno Tavares continua a fare la differenza: al portoghese sono bastati 8 minuti della gara contro il Torino per fornire un assist perfetto a Guendouzi, che ha siglato la sua prima rete in Serie A della stagione. Per Tavares quello di oggi è il quarto assist in in quattro partite, davvero un ottimo dato per il terzino sinistro di Baroni.

I top e flop del Torino

Adams 7. Trova un gol di qualità assoluta al 65′: riceve palla in area, si divincola nello stretto e colpisce sul secondo palo.

Ilic 6.5. Cresce nel secondo tempo quando porta palla al piede con maggiore fluidità. Vicino al gol nei primi 45 minuti.

Vlasic 6.5. Trova l'assist in area per Adams. Entra nel secondo tempo e alza la qualità nel fraseggio a centrocampo.

Ricci 6. Senza infamia e senza lode ma con una sufficiente prestazione a centrocampo: nel secondo tempo cerca maggiormente di giocare palla al piede per far salire la squadra.

Zapata 5.5. Poco efficace in fase offensiva, qualche errore di troppo nei controlli base.

Tameze 5. In avvio di gara va a vento nell'azione del gol della Lazio: non stringe su Guendouzi, libero dal limite dell'area, gli concede troppo spazio e lo lascia libero di segnare.

I top e flop della Lazio

Guendouzi 7.5 Gioca in posizione di mediano, al fianco di Rovella. Sblocca la gara con un tiro potente, centrale e rasoterra che batte Paleari.

Noslin 7. Entra all' 89′ e dopo 30 secondi segna la rete del 3-0 con un suo inserimento a sorpresa in area su assist di Vecino.

Dia 7. Anche nel ruolo inedito di trequartista è capace di punire l'avversario: gioca alle spalle di Castellanos ma all'interno dell'area è come se giocasse da seconda punta con movimenti da vero centravanti.

Isaksen 7. Nell'azione del 2-0 biancoceleste porta palla su tutta la fascia destra, entra in area e serve un passaggio d'oro per Dia.

Tavares 7. All' 8′ fa assist con un cross a tagliare che coglie Guendouzi tutto solo dal limite dell'area. Non chiude nello stretto su Adams che trova la rete dell'1-2 per il Torino.

Provedel 6,5. Nel corso del primo tempo nega il pareggio a Ilic e Zapata compiendo due ottime parate.

