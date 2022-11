(25) STEFAN HIERLÄNDER (C)

(17) VESEL DEMAKU (C)

(10) OTAR KITEISHVILI (C)

(19) TOMI HORVAT (C)

(8) ALEXANDER PRASS (C)

(4) JON GORENC STANKOVIC (C)

(35) CHARLES (C)

(24) OLIVER SØRENSEN (C)

(20) VALDEMAR ANDREASEN (C)

(8) KRISTOFFER OLSSON (C)

(10) EVANDER (C)

(5) EMILIANO MARTÍNEZ (C)

PREPARTITA

FC Midtjylland - SK Puntigamer Sturm Graz è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 3 novembre alle ore 18:45 allo stadio MCH Arena di Herning.

Arbitro di FC Midtjylland - SK Puntigamer Sturm Graz sarà Matej Jug coadiuvato da Matej Zunic e Manuel Vidali. Al VAR invece ci sarà Nejc Kajtazovic.

FC Midtjylland-SK Puntigamer Sturm Graz ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Lo Sturm Graz ha battuto il Midtjylland nella prima giornata di questa Europa League nell’unico precedente in campo europeo tra queste due formazioni. Quella è stata anche la prima volta che le due squadre hanno affrontato una squadra della nazione dell’avversario.

Il Midtjylland ha perso solo una delle nove partite casalinghe disputate in Europa League fino a questo momento (4V, 4N)) ed è imbattuto da sette gare (3V, 4N).

Lo Sturm Graz ha vinto una delle 11 trasferte disputate in Europa League (3N, 7P), contro l’AEK Atene nel settembre 2011.

Il Midtjylland non ha segnato in una gara casalinga nelle coppe europee solamente una volta nelle ultime 15 partite, dopo non aver trovato il gol in due delle tre precedenti.

Lo Sturm Graz non ha mai ottenuto il clean sheet in 11 trasferte disputate in Europa League, subendo inoltre 10 gol nelle ultime tre partite.

Dove vedere FC Midtjylland-SK Puntigamer Sturm Graz di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

FC Midtjylland-SK Puntigamer Sturm Graz si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 3 novembre.

FC Midtjylland-SK Puntigamer Sturm Graz verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

