(28) FACUNDO PELLISTRI (C)

(55) ZIDANE IQBAL (C)

(39) SCOTT MCTOMINAY (C)

(17) FRED (C)

(14) CHRISTIAN ERIKSEN (C)

(18) CASEMIRO (C)

(34) DONNY VAN DE BEEK (C)

(8) BRUNO FERNANDES (C)

(49) ALEJANDRO GARNACHO (C)

(16) ANDER GUEVARA (C)

(22) BEÑAT TURRIENTES (C)

(4) ASIER ILLARRAMENDI (C)

(34) JON MAGUNACELAYA (C)

(17) ROBERT NAVARRO (C)

(5) IGOR ZUBELDIA (C)

(42) PABLO MARÍN (C)

(3) MARTÍN ZUBIMENDI (C)

(23) BRAIS MÉNDEZ (C)

(8) MIKEL MERINO (C)

PREPARTITA

Real Sociedad - Manchester United è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 3 novembre alle ore 18:45 allo stadio Reale Arena di San Sebastián.

Arbitro di Real Sociedad - Manchester United sarà Georgi Kabakov coadiuvato da Martin Margaritov e Diyan Hristov Valkov. Al VAR invece ci sarà Marco Fritz.

Real Sociedad-Manchester United ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Real Sociedad ha sconfitto il Manchester United alla prima giornata di questa Europa League, ottenendo il primo successo contro i Red Devils al quinto tentativo e segnando le prime reti in questa sfida.

Il Manchester United ha perso le ultime due sfide contro avversarie spagnole, contro Atletico Madrid la scorsa stagione e Real Sociedad in questa – non perde tre partite consecutive contro squadre spagnole dal periodo tra dicembre 2018 e agosto 2020 (4).

La Real Sociedad ha vinto le ultime due gare interne in Europa League, tante quante nelle 10 occasioni precedenti nella competizione (4N, 4P). Non ottiene tre successi di fila in casa in una singola stagione in una competizione europea dal 1998/99 in Coppa Uefa.

Il Manchester United ha vinto sei delle ultime sette trasferte in Europa League (1P), realizzando 19 reti con una media di 2.7 gol a partita.

La Real Sociedad è la formazione che ha effettuato più recuperi offensivi in questa Europa League (61), mentre solo il Fenerbahce (7.3) in media consente agli avversari meno passaggi per azione difensiva rispetto agli spagnoli (7.5).

Dove vedere Real Sociedad-Manchester United di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Real Sociedad-Manchester United si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 3 novembre.

Real Sociedad-Manchester United verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League