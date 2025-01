(32) MATEJ VALENTA (C)

(20) JIRÍ PANOS (C)

(12) ALEXANDR SOJKA (C)

(10) JAN KOPIC (C)

(22) CADU (C)

(24) MILAN HAVEL (C)

(6) LUKÁS CERV (C)

(23) LUKÁS KALVACH (C)

(8) OIHAN SANCET (C)

(28) PEIO CANALES (C)

(6) MIKEL VESGA (C)

(20) UNAI GÓMEZ (C)

(9) IÑAKI WILLIAMS (C)

(23) MIKEL JAUREGIZAR (C)

(7) ALEX BERENGUER (C)

(10) NICO WILLIAMS (C)

(24) BEÑAT PRADOS (C)

PREPARTITA

Athletic Bilbao - Viktoria Plzen è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 30 gennaio alle ore 21:00 allo stadio San Mamés di Bilbao.

Dove vedere Athletic Bilbao-Viktoria Plzen di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Athletic Bilbao-Viktoria Plzen si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 30 gennaio.

Athletic Bilbao-Viktoria Plzen verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

