PREPARTITA

AEK Athens - Brighton and Hove Albion è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 30 novembre alle ore 18:45 allo stadio OPAP Arena di Athens.

Arbitro di AEK Athens - Brighton and Hove Albion sarà Sandro Schärer. Al VAR invece ci sarà Lukas Fähndrich.

AEK Athens-Brighton and Hove Albion ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'AEK Atene ha perso ciascuna delle ultime tre partite casalinghe contro club inglesi in Europa: contro il Nottingham Forest nel 1978, l'Everton nel 2009 e il Leicester City nel 2020.

Il Brighton ha segnato due gol in ciascuna delle prime quattro partite in Europa: l'unica squadra inglese che è riuscita a realizzare più di una rete in ognuna delle prime cinque gare nelle principali competizioni europee è stata il Queens Park Rangers nel 1976/77, in Coppa UEFA.

L'AEK Athens è attualmente senza vittorie casalinghe da 14 partite in UEFA Europa League (6N, 8P), la serie senza vittorie interne più lunga per qualsiasi squadra nella storia della competizione.

Ansu Fati e Simon Adingra si sono serviti assist a vicenda in ciascuno degli ultimi tre gol del Brighton in UEFA Europa League, con Adingra che fornito due passaggi vincenti a Fati e Fati che ha ricambiato il favore una volta.

L'AEK Atene ha visto cinque rigori a sfavore in questa UEFA Europa League: l'unica squadra ad averne concessi di più nel corso in una intera edizione della competizione è stata lo Sporting Braga nel 2021/22 (6).

Dove vedere AEK Athens-Brighton and Hove Albion di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

AEK Athens-Brighton and Hove Albion si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 30 novembre.

AEK Athens-Brighton and Hove Albion verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League