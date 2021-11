(16) JAMES MCCARTHY (C)

(47) DANE MURRAY (C)

(19) MICHAEL JOHNSTON (C)

(30) LIAM SHAW (C)

(12) ISMAILA SORO (C)

(49) JAMES FORREST (C)

(42) CALLUM MCGREGOR (C)

(6) NIR BITTON (C)

(14) DAVID TURNBULL (C)

(44) STJEPAN LONCAR (C)

(20) RÓBERT MAK (C)

(11) OLEKSANDR ZUBKOV (C)

(10) TOKMAC CHOL NGUEN (C)

(19) BÁLINT VÉCSEI (C)

(93) AÏSSA BILAL LAIDOUNI (C)

(16) KRISTOFFER ZACHARIASSEN (C)

PREPARTITA

Ferencvarosi - Celtic è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 4 novembre alle ore 21:00 allo stadio Groupama Arena di Budapest.

Arbitro di Ferencvarosi - Celtic sarà Fábio Veríssimo coadiuvato da Rui Teixeira e Pedro Ribeiro. Al VAR invece ci sarà Tiago Martins.

Dove vedere Ferencvarosi-Celtic di Europa League 2021/2022, in diretta tv e streaming

Ferencvarosi-Celtic si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 4 novembre.

Ferencvarosi-Celtic verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

