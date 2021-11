Legia Warsaw

Dove si gioca la partita:



Stadio: Polish Army Stadium

Città: Warsaw

Capienza: 31103 spettatori17:57

Allo Stadio dell'Esercito polacco è tutto pronto per Legia Varsavia-Napoli, partita valevole per la 4^ giornata del gruppo C di Europa League.17:57

Il Legia Varsavia è attualmente al 1^ posto del girone con 6 punti. Dopo le vittorie su Spartak Mosca e Leicester, i polacchi hanno incassato il primo KO proprio nella gara d'andata contro il Napoli.17:58

Il Napoli, in 2^ posizione a quota 4 punti insieme al Leicester, proverà a replicare il successo dell'andata. Al Maradona decisive le reti di Insigne, Osimhen e Politano per il 3-0 finale.18:00

LEGIA VARSAVIA (3-4-3) FORMAZIONE UFFICIALE: Mistza - Johansson, Wieteska, Jedrzejczyk - Yuri Ribeiro, Josué, Slisz, Mladenovic - Kastrati, Emreli, Luquinhas. A disposizione: Tobiasz, Rose, Celhaka, Kharatin, Martins, Ciepiela, Kostorz, Lopes, Pekhart, Skibicki, Wlodarczyk, Muci. All. Marek Golebiewski18:04

NAPOLI (4-2-3-1) FORMAZIONE UFFICIALE:. Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus - Anguissa, Demme - Lozano, Elmas, Zielinski - Petagna. A disposizione: Idasiak, Ospina, Zanoli, Lobotka, Mertens, Politano, Ounas. All. Luciano Spalletti18:24

In controtendenza con l'ottimo inizio dell'avventura europea, il Legia Varsavia è attualmente terzultimo in Ekstraklasa. La squadra della capitale ha raccolto solo 9 punti in 11 gare (3 vittorie e 8 sconfitte) ed è reduce da cinque KO consecutivi in campionato.18:08

Come atteso alla vigilia, Spalletti opta per un discreto turnover. Solo in difesa va sul sicuro, insieme a Juan Jesus infatti partono dal primo minuto Di Lorenzo, Rrahmani e Koulibaly. Davanti parte Petagna. 18:25