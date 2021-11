(19) ANDREAS KUEN (C)

(26) CHRISTOPH LANG (C)

(16) SANDRO SCHENDL (C)

(21) SAMUEL STÜCKLER (C)

(37) MORITZ WELS (C)

(15) ANDERSON NIANGBO (C)

(30) IVAN LJUBIC (C)

(8) ALEXANDER PRASS (C)

(42) DAVID AFFENGRUBER (C)

(29) ROBERT NAVARRO (C)

(46) JON ANDER OLASAGASTI (C)

(27) BEÑAT TURRIENTES (C)

(8) MIKEL MERINO (C)

(11) ADNAN JANUZAJ (C)

(21) DAVID SILVA (C)

(3) MARTÍN ZUBIMENDI (C)

PREPARTITA

Real Sociedad - SK Puntigamer Sturm Graz è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 4 novembre alle ore 18:45 allo stadio Reale Arena di San Sebastián.

Arbitro di Real Sociedad - SK Puntigamer Sturm Graz sarà Andris Treimanis coadiuvato da Haralds Gudermanis e Aleksejs Spasjonnikovs. Al VAR invece ci sarà Jochem Kamphuis.

Dove vedere Real Sociedad-SK Puntigamer Sturm Graz di Europa League 2021/2022, in diretta tv e streaming

Real Sociedad-SK Puntigamer Sturm Graz si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 4 novembre.

Real Sociedad-SK Puntigamer Sturm Graz verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League