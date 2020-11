LIVE CELTIC - SPARTA PRAGUE 0-2 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(9) LADISLAV KREJCI I (C)

(25) MICHAL TRAVNIK (C)

(10) BOREK DOCKAL (C)

(52) VOJTECH PATRAK (C)

(22) SRDAN PLAVSIC (C)

(37) LADISLAV KREJCI II (C)

(24) MATEJ POLIDAR (C)

(7) DAVID MOBERG KARLSSON (C)

(36) ADAM KARABEC (C)

(16) MICHAL SACEK (C)

(12) ISMAILA SORO (C)

(52) EWAN HENDERSON (C)

(14) DAVID TURNBULL (C)

(21) OLIVIER NTCHAM (C)

(8) SCOTT BROWN (C)

(17) RYAN CHRISTIE (C)

(27) MOHAMED ELYOUNOUSSI (C)

(42) CALLUM MCGREGOR (C)

(18) TOMAS ROGIC (C)

Tiro parato. Tomas Rogic (Celtic) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jeremie Frimpong.21:45

Gol! Celtic 0, Sparta Praga 1. Lukas Julis (Sparta Praga) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra da calcio d'angolo.21:27

Tiro parato. Lukas Julis (Sparta Praga) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Andreas Aalen Vindheim con cross.21:27

Tiro parato. David Moberg Karlsson (Sparta Praga) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Michal Sacek.21:24

Fuorigioco. Florin Constantin Nita(Sparta Praga) prova il lancio lungo, ma Lukas Julis e' colto in fuorigioco.21:10

Commento in diretta

PREPARTITA

Celtic - Sparta Prague è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio Celtic Park di Glasgow.

Arbitro di Celtic - Sparta Prague sarà István Kovács coadiuvato da Vasile Marinescu e Ovidiu Artene.

Dove vedere Celtic-Sparta Prague di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Celtic-Sparta Prague si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 5 novembre.

Celtic-Sparta Prague verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

