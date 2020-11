LIVE HAPOEL BE'ER SHEVA - BAYER LEVERKUSEN 2-2 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(15) JULIAN BAUMGARTLINGER (C)

(27) FLORIAN WIRTZ (C)

(9) LEON BAILEY (C)

(25) EXEQUIEL PALACIOS (C)

(11) NADIEM AMIRI (C)

(10) KEREM DEMIRBAY (C)

(15) TOMER YOSEFI (C)

(11) RAMZI SAFURI (C)

(17) ILAY MADMON (C)

(28) MARCELO MELI (C)

(3) DAVID KELTJENS (C)

(13) SEAN GOLDBERG (C)

(35) MARIANO BAREIRO (C)

(30) OR DADIA (C)

(10) JOSUÉ (C)

Autorete di Or Dadia, Hapoel Be'er Sheva. Hapoel Be'er Sheva 2, Bayer Leverkusen 2..19:34

Gol! Hapoel Be'er Sheva 2, Bayer Leverkusen 1. Elton Acolatse (Hapoel Be'er Sheva) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Or Dadia con suggerimento di testa.19:31

Or Dadia (Hapoel Be'er Sheva) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:11

Sintayehu Sallalich (Hapoel Be'er Sheva) e' ammonito per un brutto fallo.19:08

Gol! Hapoel Be'er Sheva 1, Bayer Leverkusen 1. Elton Acolatse (Hapoel Be'er Sheva) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jhonathan Agudelo.19:07

Calcio d'angolo, Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Or Dadia (Hapoel Be'er Sheva).19:03

Gol! Hapoel Be'er Sheva 0, Bayer Leverkusen 1. Leon Bailey (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Florian Wirtz.19:00

Commento in diretta

PREPARTITA

Hapoel Be'er Sheva - Bayer Leverkusen è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 18:55 allo stadio Ha Moshava di Petah Tikva.

Arbitro di Hapoel Be'er Sheva - Bayer Leverkusen sarà Radu Marian Petrescu coadiuvato da Radu Adrian Ghinguleac e Mircea Grigoriu.

Dove vedere Hapoel Be'er Sheva-Bayer Leverkusen di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Hapoel Be'er Sheva-Bayer Leverkusen si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:55 (mezz'ora prima) del 5 novembre.

Hapoel Be'er Sheva-Bayer Leverkusen verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League