LIVE SIVASSPOR - QARABAG 1-0 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(18) ISMAYIL IBRAHIMLI (C)

(27) TORAL BAYRAMOV (C)

(10) ABDELLAH ZOUBIR (C)

(8) UROS MATIC (C)

(6) PATRICK ANDRADE (C)

(2) QARA QARAYEV (C)

(19) FILIP OZOBIC (C)

(5) ISAAC COFIE (C)

(10) YASIN ÖZTEKIN (C)

(17) ERDOGAN YESILYURT (C)

(37) HAKAN ARSLAN (C)

(6) CLAUDEMIR (C)

(76) FAYCAL FAJR (C)

(29) CASIMIR NINGA (C)

Fuorigioco. Erdogan Yesilyurt(Sivasspor) prova il lancio lungo, ma Mustapha Yatabaré e' colto in fuorigioco.19:39

Fuorigioco. Claudemir(Sivasspor) prova il lancio lungo, ma Casimir Ninga e' colto in fuorigioco.19:34

Fuorigioco. Caner Osmanpasa(Sivasspor) prova il lancio lungo, ma Mustapha Yatabaré e' colto in fuorigioco.19:21

Fuorigioco. Mustapha Yatabaré(Sivasspor) prova il lancio lungo, ma Erdogan Yesilyurt e' colto in fuorigioco.19:11

Fuorigioco. Wilde-Donald Guerrier(FK Qarabag) prova il lancio lungo, ma Owusu Kwabena e' colto in fuorigioco.19:08

Gol! Sivasspor 1, FK Qarabag 0. Caner Osmanpasa (Sivasspor) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Faycal Fajr con cross da calcio d'angolo.19:08

Commento in diretta

PREPARTITA

Sivasspor - Qarabag è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 18:55 allo stadio Yeni 4 Eylül Stadi di Sivas.

Arbitro di Sivasspor - Qarabag sarà João Pinheiro coadiuvato da Tiago Costa e Pedro Ricardo Ribeiro.

Dove vedere Sivasspor-Qarabag di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Sivasspor-Qarabag si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:55 (mezz'ora prima) del 5 novembre.

Sivasspor-Qarabag verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League