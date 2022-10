LIVE HJK HELSINKI - LUDOGORETS 0-1 EUROPA LEAGUE 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(14) DANNY GROPPER (C)

(8) CLAUDE GONÇALVES (C)

(82) IVAN YORDANOV (C)

(20) NONATO (C)

(30) PEDRO NARESSI (C)

(37) BERNARD TEKPETEY (C)

(11) KIRIL DESPODOV (C)

(23) SHOW (C)

(95) CAULY (C)

(6) JAKUB PIOTROWSKI (C)

(58) JOHANNES YLI-KOKKO (C)

(17) MANUEL MARTIC (C)

(10) NASSIM BOUJELLAB (C)

(8) LUCAS LINGMAN (C)

(21) SANTERI VÄÄNÄNEN (C)

(24) DAVID BROWNE (C)

(23) PYRY SOIRI (C)

Gol! HJK 0, Ludogorets 1. Matías Tissera (Ludogorets) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Cauly in seguito a un contropiede.18:55

Fuorigioco. Jukka Raitala(HJK) prova il lancio lungo, ma David Browne e' colto in fuorigioco.18:52

PREPARTITA

HJK Helsinki - Ludogorets è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 6 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Bolt Arena di Helsinki.

Arbitro di HJK Helsinki - Ludogorets sarà Yevhen Aranovskyy coadiuvato da Semen Shlonchak e Andriy Skrypka. Al VAR invece ci sarà Benjamin Brand.

HJK Helsinki-Ludogorets ai raggi x: dati storici, trend e curiosità HJK Helsinki e Ludogorets non si sono mai affrontate in competizioni europee. L'unico precedente avversario bulgaro della squadra finlandese è stato il Beroe Stara Zagora nelle qualificazioni all’Europa League 2016/17, con un punteggio complessivo di 2-1 su due gare.

Il Ludogorets non ha mai affrontato una squadra finlandese in nessuna competizione europea.

Escludendo le qualificazioni, nessuna delle ultime 22 partite dell'Helsinki nelle principali competizioni europee è finita in pareggio, con la squadra finlandese che ha vinto cinque volte e perso 17.

Dopo aver vinto le prime quattro trasferte di Europa League, il Ludogorets ha vinto solo due delle successive 20 gare esterne (7N, 11P) ed è senza successi nelle ultime 10 (2N, 8P).

L'Helsinki ha affrontato più tiri di qualsiasi altra squadra in questa Europa League (49) e ha anche effettuato meno tentativi (8) e tiri in porta (1) rispetto a qualsiasi altra squadra.

Dove vedere HJK Helsinki-Ludogorets di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

HJK Helsinki-Ludogorets si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 6 ottobre.

HJK Helsinki-Ludogorets verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

