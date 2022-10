LIVE SK PUNTIGAMER STURM GRAZ - LAZIO 0-0 EUROPA LEAGUE 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Manca poco all'inizio di Sturm Graz-Lazio. Squadre entrambe a quota tre punti in classifica.17:58

Le scelte di Ilzer: in avanti il tandem Boving Vick-Ajeti, Horvat a supporto. A metà campo Hierlander, Stankovic e Prass. 18:08

Le scelte di Sarri: Immobile guida l'attacco, Felipe Anderson e Pedro ai suoi lati. Cataldi in regia, in difesa spazio a Gila. Milinkovic-Savic e Luis Alberto in campo dal primo minuto.18:09