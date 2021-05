L'Arsenal ha superato il turno nelle ultime due sfide europee a eliminazione diretta in cui ha perso l'andata (0-1 v BATE Borisov a febbraio 2019 in Europa League e 1-3 v Rennes a marzo 2019 nella stessa competizione) - questo dopo aver passato il turno solo in due delle precedenti 17 occasioni di questo genere.20:22

La formazione del VILLARREAL: 4-4-2 classico per Emery che opta per Rulli - Mario Gaspar, Albiol, Pau Torres, Pedraza - Chukwueze, Parejo, Coquelin, Trigueros - Moreno, Alcacer.20:18

La squadra di Arteta é riuscita a salvare il salvabile in Spagna dopo essersi trovata sotto di due reti e di un uomo per l'espulsione di Ceballos: un rigore procurato da Saka e realizzato da Pepé.20:13

PREPARTITA

Arsenal - Villarreal è valevole per il ritorno della semifinale della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 6 maggio alle ore 21:00 allo stadio Emirates Stadium di Londra.

Arbitro di Arsenal - Villarreal sarà Slavko Vincic coadiuvato da Tomaz Klancnik e Andraž Kovacic. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.

La partita d'andata, giocata una settimana fa, ha visto imporsi la squadra spagnola per 2-1. L'Arsenal dovrà quindi vincere per superare il turno e qualificarsi per la finale che si giocherà il 26 maggio in Polonia.

Dove vedere Arsenal-Villarreal di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Arsenal-Villarreal si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 6 maggio.

Arsenal-Villarreal verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

