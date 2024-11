(8) MERT HAKAN YANDAS (C)

(53) SEBASTIAN SZYMANSKI (C)

(1) IRFAN CAN EGRIBAYAT (P)

(81) SUKUR TOGRAK (C)

(42) ZEKI DURSUN (C)

(80) KAAN AKYAZI (C)

(5) ISMAIL YÜKSEK (C)

(34) SOFYAN AMRABAT (C)

(13) FRED (C)

(26) KEES SMIT (C)

(3) WOUTER GOES (D)

(6) PEER KOOPMEINERS (C)

(33) DAVE KWAKMAN (C)

(10) SVEN MIJNANS (C)

Tiro parato. Edin Dzeko (Fenerbahce) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Bright Osayi-Samuel con cross.21:20

Fuorigioco. Rome-Jayden Owusu-Oduro(AZ) prova il lancio lungo, ma Troy Parrott e' colto in fuorigioco.21:10

Fuorigioco. Peer Koopmeiners(AZ) prova il lancio lungo, ma Troy Parrott e' colto in fuorigioco.21:05

PREPARTITA

AZ Alkmaar - Fenerbahçe è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 7 novembre alle ore 21:00 allo stadio AFAS Stadion di Alkmaar.

Arbitro di AZ Alkmaar - Fenerbahçe sarà John Beaton. Al VAR invece ci sarà Andrew Dallas.

Dove vedere AZ Alkmaar-Fenerbahçe di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

AZ Alkmaar-Fenerbahçe si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 7 novembre.

AZ Alkmaar-Fenerbahçe verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

