(18) MICHEL VLAP (C)

(29) HARRIE KUSTER (C)

(6) CAREL EITING (C)

(23) MICHAL SADÍLEK (C)

(38) MAX BRUNS (C)

(41) GIJS BESSELINK (C)

(30) SAYFALLAH LTAIEF (C)

(11) DAAN ROTS (C)

(8) YOURI REGEER (C)

(4) MATHIAS KJØLØ (C)

(19) BADREDINE BOUANANI (C)

(26) MELVIN BARD (C)

(22) TANGUY NDOMBÉLÉ (C)

(36) ISSIAGA CAMARA (C)

(20) TOM LOUCHET (C)

Fuorigioco. Bart van Rooij(Twente) prova il lancio lungo, ma Youri Regeer e' colto in fuorigioco.19:32

Tiro parato. Sofiane Diop (Nizza) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Tanguy Ndombélé.19:28

Issiaga Camara (Nizza) e' ammonito per fallo.19:10

Tiro parato. Bart van Rooij (Twente) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Youri Regeer con cross.18:57

Gol! Nizza 0, Twente 1. Daan Rots (Twente) un tiro di sinistro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Youri Regeer.18:54

PREPARTITA

Nice - FC Twente è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 7 novembre alle ore 18:45 allo stadio Allianz Riviera di Nice.

Arbitro di Nice - FC Twente sarà Balazs Berke. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.

Dove vedere Nice-FC Twente di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Nice-FC Twente si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 7 novembre.

Nice-FC Twente verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League