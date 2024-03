(11) KALVIN PHILLIPS (C)

(61) LEWIS ORFORD (C)

(40) GEORGE EARTHY (C)

(14) MOHAMMED KUDUS (C)

(10) LUCAS PAQUETÁ (C)

(28) TOMÁS SOUCEK (C)

(19) EDSON ÁLVAREZ (C)

(7) JAMES WARD-PROWSE (C)

(34) MERLIN RÖHL (C)

(7) NOAH WEIßHAUPT (C)

(23) FLORENT MUSLIJA (C)

(14) YANNIK KEITEL (C)

(9) LUCAS HÖLER (C)

(32) VINCENZO GRIFO (C)

(27) NICOLAS HÖFLER (C)

(42) RITSU DOAN (C)

(8) MAXIMILIAN EGGESTEIN (C)

PREPARTITA

Friburgo - West Ham United è valevole per gli Ottavi della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 7 marzo alle ore 21:00 allo stadio Europa-Park Stadion di Freiburg im Breisgau.

Arbitro di Friburgo - West Ham United sarà Alejandro José Hernández Hernández. Al VAR invece ci sarà Carlos del Cerro Grande.

Friburgo nella fase a gironi ha incontrato Olympiakos, Backa Topola e West Ham United superando il girone con 12 punti mentre West Ham United ha incontrato Friburgo, Olympiakos e Backa Topola superando il girone con 15 punti.

Friburgo-West Ham United ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il West Ham ha già sfidato e vinto le due gare contro il Friburgo in questa Europa League e – in caso di successo – sarebbe la prima volta che i londinesi vincono tre gare di fila contro lo stesso avversario in una singola stagione europea.

Entrambe le partite del Friburgo contro una squadra inglese nelle competizioni europee sono state le due sconditte contro il West Ham e, in caso di sconfitta, le formazioni inglesi sarebbero le squadre contro cui i tedeschi hanno subito più sconfitte in Europa (due anche contro Spagna e Italia).

Il Friburgo è la squadra che ha effettuato più recuperi offensivi (85) in questa Europa League, e la formazione che ha tentato più tiri da questa situazioni di gioco (18) nella competizione.

Il West Ham ha vinto le ultime tre partite in Europa League senza subire gol, la più recente contro il Friburgo (2-0) e non ha mai registrato quattro successi consecutivi in Coppa Uefa/Europa League.

James Ward-Prowse è il giocatore che ha creato più occasioni per i compagni in questa Europa League (21), 16 di queste da palla inattiva, almeno sei in più rispetto a qualsiasi altro giocatore.

Dove vedere Friburgo-West Ham United di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Friburgo-West Ham United si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 7 marzo.

Friburgo-West Ham United verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League