(14) BENJAMIN BOURIGEAUD (C)

(35) NOAH FRANÇOISE (C)

(8) BAPTISTE SANTAMARÍA (C)

(20) FLAVIEN TAIT (C)

(21) LOVRO MAJER (C)

(29) GIORGOS NAOUM (C)

(30) HENRY ANDREOU (C)

(66) RAFAIL MAMAS (C)

(17) PERE PONS (C)

(45) ÁDÁM GYURCSÓ (C)

(6) OIER (C)

(11) IMAD FARAJ (C)

(10) IVAN TRICHKOVSKI (C)

(7) GUS LEDES (C)

(51) OMRI ALTMAN (C)

Tiro parato. Matthis Abline (Rennes) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Lovro Majer.18:49

Tiro parato. Kamaldeen Sulemana (Rennes) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.18:59

Gol! AEK Larnaka 0, Rennes 1. Arthur Theate (Rennes) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kamaldeen Sulemana. Guarda la scheda del giocatore Arthur Theate 19:13

Tiro parato. Kamaldeen Sulemana (Rennes) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Baptiste Santamaría.19:53

Fuorigioco. Flavien Tait(Rennes) prova il lancio lungo, ma Martin Terrier e' colto in fuorigioco.20:02

Sostituzione, AEK Larnaka. Ádám Gyurcsó sostituisce Omri Altman per infortunio.20:05

Fuorigioco. Martin Terrier(Rennes) prova il lancio lungo, ma Benjamin Bourigeaud e' colto in fuorigioco.20:10

Baptiste Santamaría (Rennes) e' ammonito per un brutto fallo.20:10

Fuorigioco. Martin Terrier(Rennes) prova il lancio lungo, ma Kamaldeen Sulemana e' colto in fuorigioco.20:18

Kypros Christoforou (AEK Larnaka) e' ammonito per un brutto fallo.20:31

Gol! AEK Larnaka 1, Rennes 2. Lorenz Assignon (Rennes) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Kamaldeen Sulemana con cross.20:36

PREPARTITA

AEK Larnaka - Rennes è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 8 settembre alle ore 18:45 allo stadio AEK Arena di Larnaca.

Arbitro di AEK Larnaka - Rennes sarà Giorgi Kruashvili coadiuvato da Levan Varamishvili e Zaza Pipia. Al VAR invece ci sarà Benjamin Brand.

AEK Larnaka-Rennes ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Questa sarà la prima sfida tra l’AEK Larnaca e il Rennes in una competizione europea.

Il Rennes non ha mai affrontato una squadra cipriota nelle competizioni europee, mentre l’AEK Larnaca ha incrociato solo una volta una squadra francese, perdendo sia in casa che in trasferta: contro il Bordeaux durante le qualificazioni in Europa League nel 2015/16.

Questa sarà la terza volta in Europa League per l’AEK Larnaca, i ciprioti hanno ottenuto una sola vittoria in ciascuna delle due precedenti partecipazioni (nel 2011/12 e nel 2018/19).

Il Rennes ha perso nove delle ultime 11 trasferte in Europa League (2V) incluse le ultime quattro, inoltre ha mantenuto la porta inviolata solo in una di queste 11 occasioni.

L’AEK Larnaca nelle sei partite interne giocate in Europa League ha concesso un gol (quattro volte) o cinque (due volte), l’ultima occasione in cui ha subito cinque reti in casa è stata nel dicembre del 2018 contro il Bayer Leverkusen.

Dove vedere AEK Larnaka-Rennes di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

AEK Larnaka-Rennes si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 8 settembre.

AEK Larnaka-Rennes verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Guarda chi trasmetterà AEK Larnaka - Rennes tra Sky o TV8.

