(20) JOSH BOWLER (C)

(14) THANASIS ANDROUTSOS (C)

(28) MATHIEU VALBUENA (C)

(74) ANDREAS-RICHARDOS NTOI (C)

(33) HWANG IN-BEOM (C)

(26) PIPA (C)

(45) OLEG REABCIUK (C)

(8) PIERRE KUNDE (C)

(5) ANDREAS BOUCHALAKIS (C)

(19) MOHAMED ACHI (C)

(20) LOHANN DOUCET (C)

(17) MOUSSA SISSOKO (C)

(8) SAMUEL MOUTOUSSAMY (C)

(10) LUDOVIC BLAS (C)

(5) PEDRO CHIRIVELLA (C)

(7) EVANN GUESSAND (C)

(14) IGNATIUS GANAGO (C)

Tiro parato. Dennis Appiah (Nantes) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Pedro Chirivella.21:03

Fuorigioco. Pipa(Olympiacos) prova il lancio lungo, ma Hwang Ui-Jo e' colto in fuorigioco.21:06

Fuorigioco. Samuel Moutoussamy(Nantes) prova il lancio lungo, ma Mostafa Mohamed e' colto in fuorigioco.21:18

Panagiotis Retsos (Olympiacos) e' ammonito per un brutto fallo.22:11

Tentativo fallito. Ludovic Blas (Nantes) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Quentin Merlin in seguito a un calcio da fermo.22:12

Fuorigioco. Ludovic Blas(Nantes) prova il lancio lungo, ma Mostafa Mohamed e' colto in fuorigioco.22:37

GOL CANCELLATO DAL VAR: Evann Guessand (Nantes) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review..22:37

Decisione VAR: no gol Nantes 1-1 Olympiacos.22:39

Gol! Nantes 2, Olympiacos 1. Evann Guessand (Nantes) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ludovic Blas con cross.22:49

PREPARTITA

Nantes - Olympiakos è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 8 settembre alle ore 21:00 allo stadio La Beaujoire-Louis-Fonteneau di Nantes.

Arbitro di Nantes - Olympiakos sarà Harald Lechner coadiuvato da Andreas Heidenreich e Maximilian Kolbitsch. Al VAR invece ci sarà Christian-Petru Ciochirca.

Nantes-Olympiakos ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Questo sarà il primo incontro tra Nantes e Olympiakos nelle competizioni europee.

L'ultima volta che il Nantes ha affrontato una squadra greca è stato nella Coppa UEFA 1999-2000, vincendo sia in casa che in trasferta contro lo Ionikos nel primo turno.

L'Olympiakos ha giocato 30 partite contro avversari francesi nelle principali competizioni europee e nessuna delle ultime 24 è terminata in parità (9V, 15P) dopo il pareggio senza reti in casa del Monaco nel novembre 1992.

Questa sarà la prima partecipazione del Nantes a una principale competizione europea dal 2001/02, quando venne eliminato dalla seconda fase a gironi della UEFA Champions League in un gruppo che comprendeva Bayern Monaco, Boavista e Manchester United.

L'Olympiakos non ha vinto nessuna delle ultime nove partite in una competizione europea (5N, 4P), è la striscia più lunga della sua storia senza successi in ambito continentale.

Dove vedere Nantes-Olympiakos di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Nantes-Olympiakos si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 8 settembre.

Nantes-Olympiakos verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League