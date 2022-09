LIVE ZüRICH - ARSENAL 0-1 EUROPA LEAGUE 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(7) BUKAYO SAKA (C)

(35) OLEKSANDR ZINCHENKO (C)

(85) AMARIO COZIER-DUBERRY (C)

(44) CATALIN CIRJAN (C)

(8) MARTIN ØDEGAARD (C)

(72) MATT SMITH (C)

(34) GRANIT XHAKA (C)

(21) FÁBIO VIEIRA (C)

(23) ALBERT SAMBI LOKONGA (C)

(17) CHEICK CONDE (C)

(27) SELMIN HODZA (C)

(23) FABIAN ROHNER (C)

(10) ANTONIO MARCHESANO (C)

(21) BLERIM DZEMAILI (C)

(11) JONATHAN OKITA (C)

(8) OLE SELNÆS (C)

(3) ADRIÁN GUERRERO (C)

Mirlind Kryeziu (Zurigo) e' ammonito per un brutto fallo.19:03

Gol! Zurigo 0, Arsenal 1. Marquinhos (Arsenal) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Eddie Nketiah in seguito a un contropiede.19:01

Fuorigioco. Nikola Boranijasevic(Zurigo) prova il lancio lungo, ma Aiyegun Tosin e' colto in fuorigioco.18:47

PREPARTITA

Zürich - Arsenal è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 8 settembre alle ore 18:45 allo stadio Kybunpark di St. Gallen.

Arbitro di Zürich - Arsenal sarà Mohammed Al-Hakim coadiuvato da Fredrik Klyver e Robin Wilde. Al VAR invece ci sarà Rob Dieperink.

Zürich-Arsenal ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Lo Zurigo ha vinto tre delle 10 sfide contro squadre inglesi in Europa (7P), sempre in casa, la più recente è stata contro l’Aston Villa (2-0) nella Coppa Intertoto (luglio 2002).

L’Arsenal ha vinto tutte le sei partite contro squadre svizzere nelle competizioni europee e per la prima volta incontra lo Zurigo; l’ultimo successo dei Gunners contro queste squadre è stato con il Basilea in Champions League nel dicembre del 2016 grazie a una tripletta di Lucas Pérez.

Dopo aver perso solo una delle prime 11 partite interne in Europa League (6V, 4N), lo Zurigo ha subito due sconfitte nelle ultime due sfide casalinghe della competizione.

Nelle 24 partite giocate nella fase a gironi dell’Europa League l’Arsenal ha una percentuale di vittoria del 75% (18V, 4N, 2P). Delle 94 squadre presenti nella fase a gruppi di questa competizione, con almeno tre partecipazioni, solo lo Zenit ha una percentuale di successo superiore (79% - 19/24).

Eddie Nketiah ha segnato nelle ultime due partite in cui ha giocato dall’inizio in Europa League, potrebbe diventare il quinto inglese a realizzare in tre gare consecutive partendo da titolare nella competizione, dopo Bobby Zamora, Jermain Defoe, Harry Kane and James Tavernier.

Dove vedere Zürich-Arsenal di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Zürich-Arsenal si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 8 settembre.

Zürich-Arsenal verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League