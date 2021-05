LIVE SPAGNA U21 - CROAZIA U21 2-1 EUROPEI UNDER 21 2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(13) NEVEN DJURASEK (C)

(17) KRISTIJAN BISTROVIC (C)

(16) BARTOL FRANJIC (C)

(10) LOVRO MAJER (C)

(14) HRVOJE BABEC (C)

(7) LUKA IVANUSEC (C)

(21) OIHAN SANCET (C)

(10) GONZALO VILLAR (C)

(11) MARC CUCURELLA (C)

(16) ANTONIO BLANCO (C)

(20) YEREMI PINO (C)

(8) FRAN BELTRÁN (C)

(17) BRYAN GIL (C)

(14) MANU GARCÍA (C)

(6) MARTÍN ZUBIMENDI (C)

(7) BRAHIM DÍAZ (C)

Gol! Spagna U21 2, Croatia U21 1. Javier Puado (Spagna U21) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Marc Cucurella in seguito a un contropiede.20:19

Fuorigioco. Manu García(Spagna U21) prova il lancio lungo, ma Juan Miranda e' colto in fuorigioco.20:08

Tentativo fallito. Javier Puado (Spagna U21) in seguito a una mischia da centro area che esce di molto sulla sinistra.20:04

Tiro parato. Gonzalo Villar (Spagna U21) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Hugo Guillamón.19:59

Gol! Spagna U21 1, Croatia U21 1. Luka Ivanusec (Croatia U21) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro sotto la traversa in alto a sinistra.19:50

Hugo Guillamón (Spagna U21) e' ammonito per un brutto fallo.20:10

Rigore concesso da Hugo Guillamón (Spagna U21) per un fallo in area.19:55

Rigore per Croatia U21. Stipe Biuk e'stato atterrato in area di rigore.19:49

Tiro parato. Yeremi Pino (Spagna U21) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Marc Cucurella.19:54

Tiro parato. Luka Ivanusec (Croatia U21) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Bosko Sutalo.19:35

Fuorigioco. Josko Gvardiol(Croatia U21) prova il lancio lungo, ma Domagoj Bradaric e' colto in fuorigioco.19:25

Gol! Spagna U21 1, Croatia U21 0. Javier Puado (Spagna U21) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Bryan Gil.19:23

Fuorigioco. Javier Puado(Spagna U21) prova il lancio lungo, ma Jorge Cuenca e' colto in fuorigioco.19:19

Bosko Sutalo (Croatia U21) e' ammonito per un brutto fallo.19:18

Fuorigioco. Adrià Pedrosa(Spagna U21) prova il lancio lungo, ma Bryan Gil e' colto in fuorigioco.19:12

Fuorigioco. Manu García(Spagna U21) prova il lancio lungo, ma Óscar Mingueza e' colto in fuorigioco.19:10

Petar Musa (Croatia U21) e' ammonito per un brutto fallo.18:44

Fuorigioco. Martín Zubimendi(Spagna U21) prova il lancio lungo, ma Bryan Gil e' colto in fuorigioco.18:32

PREPARTITA

Spagna U21 - Croazia U21 è valevole per la competizione Europei Under 21.

La partita è in programma il giorno 31 maggio alle ore 18:00 allo stadio Ljudski vrt di Maribor.

Dove vedere Spagna U21-Croazia U21 di Europei Under 21 2021, in diretta tv e streaming

Spagna U21-Croazia U21 si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 31 maggio.

