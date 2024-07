Questo è il quarto incontro tra Inghilterra e Olanda in un grande torneo internazionale (Mondiale/Europeo); Gli Orange hanno vinto 3-1 a EURO 1988 (tripletta di Marco van Basten), pareggio senza reti ai Mondiali del 1990, e successo per 4-1 dell'Inghilterra a EURO 1996.20:27

L'Inghilterra ha vinto solo uno degli ultimi nove incontri contro l'Olanda in tutte le competizioni (4N, 4P), successo maturato in amichevole ad Amsterdam nel marzo 2018 (1-0).20:27

PREPARTITA

Olanda - Inghilterra è valevole per la semifinali della competizione Europei 2024

La partita è in programma il giorno 10 luglio alle ore 21:00 allo stadio BVB Stadion Dortmund di Dortmund.

Arbitro di Olanda - Inghilterra sarà Felix Zwayer. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.

Questo è il quarto incontro tra Inghilterra e Olanda in un grande torneo internazionale (Mondiale/Europeo); Gli Orange hanno vinto 3-1 a EURO 1988 (tripletta di Marco van Basten), pareggio senza reti ai Mondiali del 1990, e successo per 4-1 dell'Inghilterra a EURO 1996.

Tra tutte le nazioni affrontate almeno 20 volte nella sua storia, solo contro il Brasile (15%) l’Inghilterra detiene una percentuale di vittorie inferiore rispetto a quella che registra contro l'Olanda (27% - 6V, 9N, 7P).

Questa è la quarta presenza dell'Inghilterra alle semifinali di un Campionato Europeo; dopo essere stati eliminati nelle prime due gare di questo tipo, nel 1968 (contro la Jugoslavia) e nel 1996 (contro la Germania), i Tre Leoni hanno raggiunto la finale della competizione in quella più recente disputata a EURO 2020 (2-1 v Danimarca).

L'Olanda è stata eliminata in quattro delle cinque semifinali disputate agli Europei, l’ultima in ordine di tempo a EURO 2004. L'unica eccezione, la vittoria per 2-1 contro la Germania ospitante nel 1988, torneo poi chiuso con la vittoria del titolo.

L'Inghilterra ha raggiunto la finale a EURO 2020 – ci sono state cinque occasioni in cui una squadra ha raggiunto la finale in edizioni consecutive del Campionato Europeo; URSS (1960/1964), Germania (1972/1976, 1976/1980, 1992/1996) e Spagna (2008/2012).

In questo Campionato Europeo l'Olanda ha vinto due partite dopo aver subito il primo gol; entrambi i successi arrivati col punteggio di 2-1, contro la Polonia nella fase a gironi e contro la Turchia nei quarti di finale. Solo la Repubblica Ceca a EURO 2004 ha vinto tre partite, dopo aver subito per prima la rete, in una singola edizione degli Europei.

L'Inghilterra è andata ai tempi supplementari in entrambe le sfide ad eliminazione diretta di EURO 2024. Solo il Portogallo a EURO 2016, la Spagna a EURO 2020 e l'Italia a EURO 2020 sono andate ai tempi supplementari tre volte in una singola edizione del torneo.

Grazie a Memphis Depay (17 tiri, 10 occasioni create) e Cody Gakpo (13 tiri, 11 occasioni create), l'Olanda è l'unica squadra con più di un giocatore ad avere sia 10+ tiri che 10+ occasioni create a EURO 2024. Inoltre, Depay e/o Gakpo sono stati direttamente coinvolti in 47 dei 74 tiri dell'Olanda a questo EURO (63,5%) e in sei dei nove gol (66,7%) realizzati dagli Orange.

Nessun giocatore ha segnato più gol nella fase ad eliminazione diretta nella storia degli Europei rispetto all’inglese Harry Kane (cinque, al pari di Antoine Griezmann). Kane ha segnato nella semifinale di EURO 2020 contro la Danimarca; solo due giocatori hanno segnato nelle semifinali dei Campionati Europei in due edizioni di fila: Viktor Ponedelnik e Valentin Ivanov, entrambi con l'URSS nel 1960/1964.

Dove vedere Olanda-Inghilterra di Europei 2024, in diretta tv e streaming

Olanda-Inghilterra si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 10 luglio.

Olanda-Inghilterra verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone su Now TV e Sky Go.

Guarda chi trasmetterà Olanda - Inghilterra sulla Guida TV.

Il calendario completo di Europei 2024