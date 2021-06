LIVE BELGIO - RUSSIA 2-0 EUROPEI 2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Questa è la sesta sfida tra Belgio e Russia in un grande torneo tra Europei e Coppa del Mondo, la prima però al Campionato Europeo. La Russia ha trovato il successo nei primi due confronti ai Mondiali del 1970 e del 1982, entrambi come URSS. Da allora, il Belgio ha vinto tutte le tre gare seguenti.20:22

Il Belgio prova a far girare il pallone nella propria metà campo in questo avvio di match.21:04

10'

GOL! BELGIO-Russia 1-0! Rete di Romelu Lukaku. Mertens crossa dalla destra, Lukaku sembra in fuorigioco ma Semenov con una svirgolata rimette in gioco l’attaccante belga che a tu per tu fulmina Shunin e porta in vantaggio la formazione belga.



