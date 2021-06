90'+5' A Baku finisce 1-1 la sfida tra Galles e Svizzera. L'Italia è al primo posto in solitaria nel girone.16:57

90'+4' Un minuto al termine del match. Galles che chiude in attacco.16:55

90'+3' Seconda sostituzione anche nelle file del Galles: Ampadu rileva Ramsey.16:54

90'+2' Ancora Gavranovic che ci prova di destro da dentro l'area, si oppone Ward, ma Turpiin aveva fischiato il fuorigioco.16:54

90' Cinque i minuti di recupero concessi dal francese, Turpin.16:53

89' PERICOLO SVIZZERA! Incontenibile Embolo, immarcabile per Allen. Testa dello svizzero, Ward compie il miracolo e smanaccia in angolo. 16:52

88' Gavranociv non si arrende e cerca il gol dalla distanza: conclusione sul fondo.16:50

86' Rete annullata. A Baku, il punteggio tra Galles e Svizzera resta inchiodato sull'1-1.16:48

85' Gol della Svizzera a firma di Gavranovic. Ma Turpin viene richiamato al VAR per sospetto fuorigioco del giocatore svizzero su assist di Embolo.16:47

84' Secondo cambio nella Svizzera: fuori Seferovic, dentro Gavranovic16:45

82' Botta e risposta in queste fasi del match. Cross teso di Brooks dalla sinistra, Ramsey arriva in scivolata in leggero ritardo all'appuntamento con il gol.16:44

77' OCCASIONE SVIZZERA! Traversone dalla destra del neo entrato Zakaria, tuffo di Embolo che di testa non inquadra la porta. Che prestazione dell'attaccante del M'gladbach. 16:42

75' Prima staffetta anche sulla panchina di Page. Esce un incredulo James, entra Brooks.16:40

74' PAREGGIO GALLES! GALLES-Svizzera 1-1! Rete di Moore. Su cross di Morrell dalla destra, l'attaccante del Galles rompe le catene dalle marcature e con una splendida torsione incorna di testa, battendo Sommer. 16:39

74' Assist Joseff Morrell15:34

69' Ora è il Galles a menare le danze e provare a dare maggiore densità alla propria manovra offensiva. Svizzera che cerca di chiudere ogni spazio.16:33

66' Prima sostituzione della partita. Petkovic richiama Shaqiri per Zakaria per creare maggiore densità in mezzo al campo.16:28

65' SVIZZERA PERICOLOSA! Sempre lui, sempre Embolo che questa volta entra in area: destro a giro sul palo lontano, palla di poco fuori.16:31

64' Parabola insidiosa di Ramsey su seguente punizione, Moore riesce soltanto a fare il solletico alla palla che si spegne sul fondo.16:27

63' AMMONITO MBABU! Entrata a forbice su James poco fuori il vertice sinistro dell'area svizzera. Il numero 2 degli elvetici ha rischiato il rosso.16:25

62' Ora è la Svizzera a difendersi in maniera ordinata. Toccherà a Ramsey e Bale caricarsi la squadra sulle spalle per cercare il pareggio.16:23

60' Ancora Dragoni in avanti. Sinistro da dentro l'area di Davies, impercettibile deviazione di petto di Akanji, quanto basta per spedire la palla sopra la traversa.16:22

56' Mette la testa fuori il Galles. Cross di Morrell a cercare la testa di James, spazza la retroguardia della Svizzera.16:19

52' Fermate il soldato Embolo. Galvanizzato dal gol, catapulta in area per Mbabu, ma l'esterno cicca la conclusione: palla sul fondo.16:36

51' Prova la reazione il Galles. Bale butta in mezzo dalla destra, Sommer blocca in presa.16:15

49' GOL! Galles-SVIZZERA 0-1! Rete di Embolo. Angolo dalla sinistra di Shaqiri, Embolo sovrasta fisicamente Roberts e di testa mette nell'angolo alla destra di Ward.16:20

49' OCCASIONE SVIZZERA! Embolo trova un varco tra Rodon e Mepham e libera un destro che Ward manda in angolo.16:12

47' Dopo appena due minuti di gioco, ammonito Moore per una gomitata in gioco aereo ai danni di Schär.16:09

46' Inizia la ripresa. Si riparte dallo 0-0, con gli stessi 22 giocatori della prima frazione.16:05

Nella ripresa ci si aspetta una Svizzera più aggressiva e frizzante e un Galles che cercherà di sfruttare eventuali corsie lasciate libere per colpire in contropiede.16:01

Primo tempo con poche emozioni. Un'occasione per il Galles al quarto d'ora con Moore e poi Svizzera - soprattutto con Seferovic - che è mancata però in velocità e verticalità nella manovra. Troppe lente le trame imbastite dagli elvetici; ha retto bene la diga difensiva disegnata da Rob Page.16:02

45'+3' Si chiude sullo 0-0 il primo tempo a Baku tra Galles e Svizzera.15:50

45'+1' OCCASIONE SVIZZERA! Embolo protegge palla in area e apparecchia per Seferovic che arriva a rimorchio, ma il bosniaco non centra la porta da pochi passi.16:01

44' Punizione dalla destra di Shaqiri per fallo su Mbabu, Bale in copertura mette in angolo.15:46

41' Bel movimento di Seferovic che si sposta la palla sul destro e ci prova dalla distanza. Conclusione alta di poco sulla trasvera.15:43

39' Continua lo sterile giro palla a centrocampo della Svizzera nel tentativo di stanare gli uomini di Page. Inizia a spazientirsi il pubblico sugli spalti. Piove qualche fischio.15:44

37' Troppo lenta la manovra di avvicinamento della Svizzera verso l'area avversaria. Si difende con ordine il Galles che chiude tutti gli spazi.15:39

33' Palla buttata in mezzo da Freuler, Davies anticipa Ward e rimedia in angolo15:38

31' Sulla seguente punizione, parabola insidiosa di Bale a cercare Morrell: palla troppo lunga per tutti.15:36

30' Primo giallo della gara. James si invola sulla sinistra, Schär è costretto a stenderlo. Ammonito lo svizzero.15:36

27' Non alza il piede dall'acceleratore la Svizzera. Seferovic nasconde palla in area, si gira ed esplode il mancino a giro che termina a un metro alla destra di Ward.15:31

26' La Svizzera prova a sfondare per vie centrali. Freuler chiede il triangolo con Seferovic, ma Moore legge bene e spazza l'area.15:28

23' Cambio pallone. Turpin ritiene che il cuoio non sia sufficientemente gonfio. Riprende il gioco. Svizzera in avanti.15:26

21' SQUILLO DELLA SVIZZERA! Su cross dalla destra, deviazione di tacco di Schär, Ward respinge d'istinto. Un pericolo per parte finora.15:24

18' Gioco fermo per un contrasto aereo tra Moore e Mbabu. L'attaccante dei gallesi rientra in campo con una vistosa fasciatura sulla testa.15:21

15' BRIVIDO PER LA SVIZZERA! Percussione di James dalla sinistra, Moore svetta di testa, Sommer vola sotto la traversa a deviare in angolo.15:19

13' Il Galles si difende, ma quando riparte può far male. Bale affonda sulla destra, scodella sul secondo palo, troppo lungo per tutti, palla che si spegne sul fondo.15:16

11' Cross di Rodríguez dalla sinistra, libera di testa Rodon. Faticano gli elvetici a superare la muraglia rossa.15:14

9' Giro palla della Svizzera che non riesce ad attaccare gli spazi di un Galles ben disposto sul campo.15:12

7' Prova a rispondere la Svizzera: Embolo sradica la palla a centrocampo dai piedi di James, prova il cross dalla destra, ma Ward blocca in presa alta.15:10

3' Il Galles spinge sulle corsie laterali, Roberts butta in mezzo, libera l'area la difesa elvetica.15:07

2' Primo affondo del Galles. Traversone della sinistra di James, Sommer fa buona guardia tra i pali.15:05

Inizia Galles-Svizzera! Primo pallone toccato dagli elvetici!15:03

E' il momento degli inni nazionali. Dopo il Salmo svizzero, tocca ora a quello dei Dragoni: il Hen Wlad Fy Nhadau. Il pubblico torna a sgolarsi insieme ai propri idoli: e l'adrenalina sale.15:01

Vladimir Petkovic risponde con il collaudato 3-4-1-2: Sommer; Elvedi, Schar, Akanji; Mbabu, Freuler, Xhaka, Rodríguez; Shaqiri; Embolo, Seferovic. 14:56

Vediamo ora come si dispongono le due squadre sullo scacchiere. Difesa a quattro per Rob Page che si affida al 4-3-3: Ward; Roberts, Mepham, Rodon, Davies; Allen, Morrell, Ramsey; Bale, Moore, James.14:55

Sul fronte opposto, la Nazionale elvetica prende parte alla fase finale degli Europei per la quinta volta, ma non è mai riuscita ad andare oltre gli Ottavi, come accaduto a Euro 2016, quando fu eliminata ai rigori dalla Polonia.14:47

Galles e Svizzera si incrociano per la prima volta tra Mondiali ed Europei. I Dragoni sono reduci dalla bella favola vissuta a Euro 2016, quando entrarono nella storia come prima squadra debuttante a raggiungere la fase delle semifinali del torneo, dai tempi della Svezia nel 1992.14:40