90'+4' Finisce la partita! L'Austria batte 3-1 la Macedonia del Nord!19:52

90'+4' Esce anche Schlager per Stefan Ilsanker nell'Austria.19:53

90'+3' Sostituzione nell'Austria: fuori Konrad Laimer e dentro Julian Baumgartlinger.19:51

90'+3' Concessi quattro minuti di recupero.19:50

89' GOL! AUSTRIA-Macedonia del Nord 3-1! Rete di Marko Arnautovic! Bejtulai sbaglia il retropassaggio indirizzato verso il suo portiere che diventa un assist per Arnautovic che scarta Dimitrievski e mette dentro il gol della probabile vittoria dell'Austria.19:50

89' L'Austria ha abbassato molto il baricentro, limitandosi a difendere il vantaggio acquisito.19:46

86' Nella Macedonia fuori Visar Musliu per Milan Ristovski.19:44

85' Cartellino giallo a Stefan Lainer per aver stoppato la ripartenza di Ademi con uno spintone.19:43

85' Adesso ci sono delle praterie per l'Austria, con la Macedonia molto sbilanciata in avanti.19:42

82' Sostituzione nella Macedonia: fuori Enis Bardhi e dentro Ivan Trichkovski.19:40

82' Si getta in avanti alla disperata la Macedonia, a caccia del pareggio negli ultimi dieci minuti di gioco.19:39

78' GOL! AUSTRIA-Macedonia del Nord 2-1! Rete di Michael Gregoritsch! Su pallone scodellato al centro dalla corsia sinistra da Alaba, Gregoritsch si avventa con un bel piattone aereo e beffa il portiere in uscita.19:37

77' Si riversa in avanti l'Austria, alla ricerca dell'acuto decisivo.19:35

75' Altra opportunità per la Macedonia, ancora sull'asse Alioski-Elmas, con il giocatore del Napoli che viene fermato proprio al momento del tiro all'altezza del dischetto.19:33

73' Bejtulai mette una bella palla al centro dalla fascia destra, che arriva ad Alioski ma la sua conclusione dal limite viene ribattuta dalla difesa austriaca.19:31

70' Ottima giocata di Alioski per Elmas, che all'ingresso in area avversaria con aggancia un passaggio che lo avrebbe messo da solo davanti al portiere.19:28

69' Schlager arriva alla conclusione dal limite ma il suo sinistro è debole e impreciso, termina sul fondo.19:27

67' Gran filtrante di Arnautovic per Laimer, che all'ingresso in area non riesce a girare al centro, chiuso in angolo da un difensore.19:26

63' Esce anche Aleksandar Trajkovski per Tihomir Kostadinov nella Macedonia.19:23

63' Sostituzione nella Macedonia: fuori Boban Nikolov e dentro Egzon Bejtulai.19:22

63' OCCASIONE MACEDONIA DEL NORD! Su una bella imbucata di Elmas Nikolov si trova a tu per tu col portiere in posizione defilata, il suo tiro viene ribattuto e Pandev in lob non riesce a mettere la palla dentro.19:21

62' Si fa subito vedere il neo entrato Arnautovic con un bel suggerimento di tacco al volo in area avversaria, che non arriva la destinatario.19:19

60' Fuori anche Christoph Baumgartner per lasciare spazio a Michael Gregoritsch nell'Austria.19:17

59' Sostituzione nell'Austria: fuori Sasa Kalajdzic e dentro Marko Arnautović.19:17

57' Dimitrievski esce in presa su un traversone di Hinteregger e resta a terra dopo aver rimediato un colpo in uno scontro aereo.19:14

55' L'Austria si spinge spesso in avanti, ma all'ingresso in area sbaglia sempre l'ultimo tocco.19:12

52' Cartellino giallo ad Ezgjan Alioski per essere scivolato in maniera pericolosa su un avversario, lamentando un fallo a suo danno.19:11

50' Trajkovski e Alioski dialogano all'ingresso dell'area avversaria ma sbagliano l'ultimo passaggio, che poteva creare un'ottima chance.19:08

49' Austria subito in attacco, facendo densità sulla trequarti.19:06

46' Riparte la gara. La Macedonia gioca il primo pallone della ripresa.19:04

46' Sostituzione nell'Austria: fuori Aleksandar Dragović e dentro Philipp Lienhart.19:03

Sarà curioso scoprire nella ripresa chi avrà più voglia di vincere questa partita, con l'Austria che ha costruito qualche occasione interessante e la Macedonia che ha giocato finora senza timore.18:53

Il primo tempo si chiude sull'1-1, con diverse occasioni importanti capitate soprattutto sui piedi dei giocatori austriaci. La rete del vantaggio nasce da una bella giocata di Sabitzer, che serve un assist al bacio per Lainer che insacca con un bel tiro al volo. Il pareggio della Macedonia nasce da uno svarione difensivo del portiere Bachmann, che scontrandosi con un suo difensore regala una palla comoda per Pandev che insacca indisturbato.18:51

45'+3' Finisce il primo tempo. Punteggio sull'1-1.18:48

45'+1' Vengono concessi due minuti di recupero.18:46

45' Opportunità per Kalajdzic su un'imbucata al volo di Laimer, ma al momento del tiro l'attaccante austriaco viene chiuso in angolo.18:47

44' Aleksandar Dragovic ha bisogno delle cure mediche. La botta subita è stata molto pesante e il giocatore è rimasto intontito a terra.18:44

42' Cartellino giallo ad Aleksandar Trajkovski per una gomitata involontaria in gioco aereo rifilata a Dragovic.18:43

41' Brutto scontro di gioco tra Velkoski e Baumgartner, con l'austriaco che fa fatica a riprendersi.18:42

39' L'Austria tenta di ritrovare il pallino del gioco affidandosi ai suoi giocatori migliori, con Alaba e Sabitzer che suonano la carica.18:40

37' Ristovski sale dalle retrovie e tenta la conclusione dal limite dell'area, alta sopra la traversa.18:37

36' Salgono in cattedra i giocatori di maggiore qualità della Macedonia, che dialogano con maestria.18:36

33' Risale adesso la pressione della Macedonia, galvanizzata dal pareggio ottenuto.18:33

31' La Macedonia trova il pareggio in modo del tutto rocambolesco, in una fase in cui l'Austria sembrava in gestione della gara.18:32

28' GOL! Austria-MACEDONIA DEL NORD 1-1! Rete di Goran Pandev! Su un'azione apparentemente innocua il portiere austriaco in uscita bassa si lascia sfuggire il pallone dalle mani che carambola su Pandev che a porta vuota insacca senza problemi.



Guarda la scheda del giocatore Goran Pandev18:30

27' Accenna una reazione la Macedonia, ma l'Austria è molto compatta in difesa.18:27

24' L'Austria ha preso fiducia dopo la rete del vantaggio mentre la Macedonia sembra aver accusato il colpo.18:25

22' OCCASIONE AUSTRIA! Su un altro suggerimento aereo di Sabitzer, Kalajdzic arriva alla conclusione a distanza ravvicinata ma la sua girata è centrale, facile preda del portiere.18:23

20' L'Austria ha trovato il vantaggio con la prima vera azione imbastita durante la gara.18:21

18' GOL! AUSTRIA-Macedonia del Nord 1-0! Rete di Stefan Lainer! Su un traversone di Sabitzer che taglia tutta l'area di rigore dalla sinistra alla destra del campo si avventa Lainer, che con un tiro al volo infila il portiere in uscita sul secondo palo.18:20

16' Trova il primo tiro l'Austria con Kalajdzic, ma la sua conclusione è debole e intercettata dalla difesa macedone.18:16

14' L'Austria non riesce a trovare gli spazi, la Macedonia difende in maniera molto ordinata.18:14

12' Amministra un buon palleggio la Macedonia, con un giropalla fluido.18:12

9' Fatica a costruire azioni d'attacco l'Austria, che si affida ai lanci lunghi.18:10

7' Nell'Austria gioca da play il capitano Alaba, che sta toccando molti palloni in questo avvio di gara.18:08

5' Macedoni in costante proiezione offensiva, l'Austria per adesso si limita a contenere.18:05

2' Partenza decisa della Macedonia, senza timore per il debutto nella grande competizione.18:03

Inizia la partita! Primo possesso affidato all'Austria.18:01

Le squadre stanno per fare il loro ingresso in campo. Sarà Andreas Ekberg a dirigere questo incontro.17:54

Nella Macedonia invece dentro Velkovksi e Bardhi al posto di Ristevski e Spirovski rispetto all’amichevole vinta 4-0 contro il Kazakistan.17:33

Rispetto all’amichevole contro la Slovacchia, nell’undici iniziale dell’Austria ci saranno Lainer, Dragovic, Laimer e Schlager al posto di Trimmer, Lienhart, Grillitsch e Lazaro.17:32

La Macedonia del Nord risponde con un 5-3-2, composto da: Dimitrievski - Nikolov, Ristovski, Velkovksi, Musliu, Alioski - Bardhi, Ademi, Elmas - Pandev, Trajkovski.17:32

L’Austria si schiera con un 4-4-1-1, formato da: Bachmann - Lainer, Dragovic, Hinteregger, Ulmer - Baumgartner, Laimer, Schlager, Alaba - Sabitzer - Kalajdzic.17:32

La Macedonia del Nord ha vinto tutte le ultime tre partite delle qualificazioni a Euro 2020 (considerando anche gli spareggi), tante quante ne aveva vinte nelle precedenti nove sfide nelle qualificazioni (2N, 4P).17:32

L’Austria ha vinto solo una delle ultime 15 partite disputate nei grandi tornei internazionali (5N, 9P). Inoltre, gli austriaci sono ancora a caccia della loro prima vittoria agli Europei: due pareggi e quattro sconfitte finora, nessuna squadra ha giocato più gare nel torneo senza ottenere neanche una vittoria.17:31

Austria e Macedonia del Nord si sfideranno per la prima volta in uno dei principali tornei internazionali (Mondiali ed Europei). Gli unici due precedenti sono stati in occasione delle qualificazioni a Euro 2020, con l’Austria che ha vinto entrambe le gare con un punteggio complessivo di 6-2. Per i macedoni, inoltre, si tratta del debutto assoluto in una delle principali competizioni internazionali.17:31

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Austria-Macedonia del Nord, gara valida per la prima giornata del Gruppo C di Euro 2020.17:31