LIVE FINLANDIA - RUSSIA 0-1 EUROPEI 2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Saint Petersburg Stadium

Città: Saint Petersburg

Capienza: 68134 spettatori14:26

Benvenuti alla diretta scritta tra Finlandia e Russia, gara valida per la seconda giornata del Gruppo B di Euro 2020.14:26

La Russia è reduce dalla pesante sconfitta per 3-0 col Belgio nella prima giornata e non può permettersi ulteriori passi falsi se vuole ancora sperare nella qualificazione.14:30

La Finlandia ha vinto la sua partita d'esordio a una fase finale di un Europeo imponendosi col punteggio di 0-1 sulla Danimarca, in una partita segnata dal malore che ha colpito Christian Eriksen al minuto 43. I finlandesi stanno ultimando il riscaldamento con una maglia dedicata proprio al centrocampista danese, sulla quale campeggia la scritta: "Get Well Christian".14:35

FORMAZIONI UFFICIALI: La Finlandia scende in campo con un 3-4-1-2: Hrádecky - Toivio, Arajuuri, O'Shaughnessy - Raitala, Schüller, Kamara, Uronen - Lod - Pohjanpalo, Pukki. A disposizione: Väisänen, Jensen, Joronen, Soiri, Sparv, Alho, Kauko, Lappalainen, Jaakkola, Valakari, Ivanov, Forss.14:40

FORMAZIONI UFFICIALI: La Russia risponde con un 4-3-3: Safonov - Mario Fernandes, Diveev, Dzhikiya, Kuzyaev - Zobnin, Barinov, Ozdoev - Miranchuk, Dzyuba, Golovin. A disposizione: Shunin, Karavaev, Semenov, Cheryshev, Sobolev, Zabolotny, Dyupin, Zhemaletdinov, Fomin, Evgeniev, Makarov, Mukhin.15:19

La Finlandia in attacco si affida ancora a Pohjanpalo, autore del primo storico gol finlandese alle fasi finali di un Europeo che ha deciso la sfida con la Danimarca.14:51

La Russia sarà a trazione maggiormente offensiva rispetto a quanto visto nella partita contro il Belgio. Al centro del tridente, capitan Dzyuba sarà supportato dall'estro di Miranchuk e Golovin.14:53

Cambio tra i pali per la Russia dopo la deludente prestazione di Shunin all'esordio. Al suo posto giocherà Safonov.14:56

È il momento degli inni nazionali, tra pochissimo l'arbitro Danny Makkelie darà il via alla sfida del Saint Petersburg Stadium.14:57

Inizia il match! Primo pallone giocato dalla Russia.15:15

Inizia subito forte la Russia che guadagna subito un calcio d'angolo, ma il cross di Aleksey Miranchuk viene allontanato dalla difesa finlandese.15:05

4' Grande spavento per la Russia: Joel Pohjanpalo mette in rete di testa dopo un bel cross di Raitala dalla destra, ma l'arbitro Danny Makkelie annulla per un fuorigioco del centravanti finlandese.15:10

7' La Russia si riorganizza e prova a farsi rivedere in avanto dopo lo spavento per il gol annullato alla Finlandia.15:11

10' Occasione per la Russia: Miranchuk salta un paio di uomini e serve bene al centro dell'area Ozdoev che spara alto da ottima posizione.15:12

13' Ancora un brivido per la Finlandia: il solito Miranchuk cerca Dzyuba a centro area che calcia sul palo. Ma l'arbitro ferma tutto per un altro fuorigioco.15:15

17' Bel lancio lungo per Pukki, ma Safonov lo anticipa in uscita al limite dell'area russa.15:19

19' La partita si mantiene su ritmi molto alti e con tanti ribaltamenti di fronte improvvisi in questa fase.15:21

21' Ancora un'occasione per Pohjanpalo, molto attivo in questo inizio di partita, che entra in area e calcia col destro. Diveev interviene in scivolata e devia in corner.15:22

22' Il centrocampista finlandese Glen Kamara è il primo ammonito della partita.15:23

23' Occasione per la Russia! Golovin mette in mezzo un bel cross per Mario Fernandes, che svetta in mezzo all'area e serve Dzyuba. Il capitano russo non riesce a deviare in porta con la punta da pochi centimetri e la palla si perde sul fondo.15:25

24' Resta a terra Mario Fernandes che è atterrato malamente sulla schiena dopo il colpo di testa con cui ha servito Dzyuba. Entra in campo lo staff medico, ma il terzino russo non sembra in grado di proseguire.15:29

26' Primo cambio della partita effettuato dalla Russia: Mario Fernandes lascia il posto a Vyacheslav Karavaev per infortunio.15:27

27' Il secondo cartellino Giallo della partita arriva ai danni del centrocampista russo Dmitri Barinov, reo di aver trattenuto Kamara su una ripartenza.15:28

30' Ancora un calcio d'angolo per la Russia: svetta Diveev al centro dell'area che anticipa tutti ma non trova la porta.15:31

33' La Russia fa la partita in questa fase di gioco, ma quando parte in contropiede la Finlandia da sempre l'idea di poter costruire delle azioni pericolose con gli strappi di Kamara e un ispirato Pohjanpalo.15:34

34' Secondo giallo tra le fila russe: Magomed Ozdoev ferma con un fallo l'ennesimo contropiede finlandese lanciato da Kamara.15:35

36' I colpi di testa sembrano essere l'arma in più della Russia, che ci prova ancora con Ozdoev che, però, non inquadra nuovamente la porta difesa da Hrádecky.15:37

37' Grandissima chiusura di Uronen su Karavaev! Bella palla in mezzo di Kuzyaev che cerca il suo compagno sul secondo palo, ma il difensore del Genk lo anticipa all'ultimo istante e prolunga in angolo. Russia ancora una volta pericolosa.15:40

41' Corre un grosso rischio Barinov che, già ammonito, sbraccia e colpisce sul volto Pukki. L'arbitro Makkelie lo grazia.15:41

44' Spinge forte la Russia alla ricerca del gol in questi minuti finali del primo tempo, ma il muro finlandese sembra reggere.15:45

45'+1' Saranno ben sei i minuti di recupero in questa prima frazione di gioco.15:46

45'+2' GOL! Finlandia-RUSSIA 0-1! Gol di Aleksey Miranchuk! Il talento dell'Atalanta fraseggia alla perfezione con Dzyuba al limite dell'area e poi disegna una traiettoria perfetta col sinistro che si insacca sotto l'angolino alla destra di un incolpevole Lukás Hrádecky.



45'+5' Prova a reagire la Finlandia che torna a farsi vedere in avanti con Pohjanpalo, ma la sua girata è difficilissima e non inquadra lo specchio della porta.15:51