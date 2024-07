PREPARTITA

Romania - Olanda è valevole per gli ottavi della competizione Europei 2024

La partita è in programma il giorno 2 luglio alle ore 18:00 allo stadio Fußball Arena München di München.

Arbitro di Romania - Olanda sarà Felix Zwayer. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.

Romania-Olanda ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo sarà solo il secondo incontro in assoluto in un grande torneo (Coppa del Mondo/EURO) tra Romania e Olanda, dopo il successo degli olandesi per 2-0 nella fase a gironi di EURO 2008.

La Romania ha vinto solo una delle 14 partite contro l'Olanda in tutte le competizioni (3N, 10P), perdendo le ultime quattro dopo che aveva vinto per 1-0 nelle qualificazioni agli Europei nell'ottobre 2007. La Romania, inoltre, ha segnato solo tre gol in questi 14 incontri, subendone 29.

La Romania ha raggiunto la fase a eliminazione diretta di un grande torneo (Coppa del Mondo/EURO) per la prima volta da EURO 2000, quando venne eliminata dall'Italia ai quarti di finale; solo una volta la nazionale rumena ha superato un turno ad eliminazione diretta nelle principali competizioni, battendo l'Argentina 3-2 negli ottavi della Coppa del Mondo 1994.

L'Olanda ha perso le ultime tre partite giocate nella fase a eliminazione diretta del Campionato Europeo, contro Portogallo (1-2 nella semifinale del 2004), Russia (1-3 nei quarti di finale del 2008) e Repubblica Ceca (0-2 negli ottavi del 2020); gli olandesi potrebbero diventare la seconda squadra a perdere quattro gare di fila a eliminazione diretta nella storia del torneo, dopo la Jugoslavia tra il 1968 e il 2000.

Questa sarà la 20ª partita della Romania ai Campionati Europei, diventando così la 16ª squadra a tagliare questo traguardo; ha vinto solo due delle precedenti 19 partite (6N, 12P) e anche se vincesse la prossima, sarebbe già un nuovo record negativo di vittorie per una squadra nelle prime 20 partite nella competizione - in precedenza appartenente alla Svizzera, che vinse quattro delle prime 20 gare disputate.

L'Olanda è stata in vantaggio per soli 12 minuti e 27 secondi nella fase a gironi di questo Campionato Europeo, meno di qualsiasi altra squadra attualmente agli ottavi; in generale, solo le già eliminate Repubblica Ceca (7’20’’), Ungheria (2’01’’) e Serbia (zero secondi) hanno fatto peggio in questo torneo.

Nella fase a gironi, solo la Georgia (71) ha subito più tiri tra le squadre agli ottavi di EURO 2024 rispetto alla Romania (46). Tuttavia, i tiri subiti dalla Romania hanno avuto una media di Expected Goals di 0.07, superiore solo a quelle di Inghilterra (0.04) e Belgio (0.06) nella fase a gironi - il che significa che la qualità media dei tiri subiti dalla Romania è stata la terza più bassa.

Nella fase a gironi di EURO 2024, solo Rasmus Højlund (129) ha esercitato più pressione sugli avversari nell'ultimo terzo di campo rispetto all’olandese Memphis Depay (108). Depay ha registrato almeno 66 pressioni nel terzo finale in più rispetto a qualsiasi altro giocatore olandese (segue Cody Gakpo con 42).

Razvan Marin ha segnato due dei quattro gol della Romania a EURO 2024; solo due giocatori rumeni hanno segnato di più in una singola edizione di un grande torneo: Florin Raducioiu (4 ai Mondiali 1994) e Gheorghe Hagi (3 ai Mondiali 1994).

Cody Gakpo ha segnato due dei quattro gol dell'Olanda nella fase a gironi di EURO 2024 e potrebbe diventare il sesto olandese a segnare almeno tre reti in una singola edizione del torneo, dopo Marco van Basten (5 a EURO 1988), Dennis Bergkamp (3 a EURO 1992), Patrick Kluivert (5 a EURO 2000), Ruud van Nistelrooy (4 a EURO 2004) e Georginio Wijnaldum (3 a EURO 2020).

Dove vedere Romania-Olanda di Europei 2024, in diretta tv e streaming

Romania-Olanda si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 2 luglio.

Romania-Olanda verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone su Now TV e Sky Go.

Guarda chi trasmetterà Romania - Olanda sulla Guida TV.

