LIVE ITALIA - GALLES 1-0 EUROPEI 2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

L'ultima sfida tra Italia e Galles risale a 18 anni fa, in una gara di qualificazione agli Europei nel settembre 2003. Quel giorno Filippo Inzaghi realizzò la sua unica tripletta con la nazionale italiana (4-0).17:10

Vediamo ora come si dispongono le due squadre sullo scacchiere. L’Italia si schiera con il 4-3-3: Donnarumma; Tolói, Bonucci, Bastoni, Emerson; Pessina, Jorginho, Verratti; Chiesa, Belotti, Bernardeschi.17:15

Italia subito aggressiva nella metà campo avversaria. Bonucci tenta poi un lancio lungo per Belotti che finisce tra i piedi di Ward.18:07

Bastoni crossa dalla trequarti, Belotti non riesce ad agganciare al volo sul secondo palo e il pallone termina sul fondo. Buona azione degli Azzurri.18:13

Chiesa tenta l'uno contro uno e crossa dalla destra, pallone respinto in fallo laterale dalla difesa gallese.18:14

Verratti recupera un pallone in scivolata ma poi perde il successivo contrasto. Prova a ripartire il Galles.18:19

Ward sbaglia il controllo nel giro palla gallese, per sua fortuna Belotti era parecchio distante.18:22

Bernardeschi recupera il pallone e serve Belotti in area di rigore, l'attaccante del Torino da posizione defilata prova un tiro-cross ma sul secondo palo non arriva nessuno.18:26

Bastoni dalla sinistra crossa sul secondo palo, Chiesa prova il tiro di destro ma il suo tentativo viene deviato in corner.18:31

Nell'altro match del girone, intanto, la Svizzera è già in vantaggio di due reti contro la Turchia.18:32

Bale subisce fallo da Bastoni, dopo un duello aereo, e prova a far respirare i suoi.18:34

Verratti tenta il lancio filtrante per Belotti, il pallone non viene agganciato di un nulla dal numero 9 italiano e finisce tra le braccia di Ward.18:39

GOL! ITALIA-Galles 1-0! Rete di Pessina. Verratti crossa basso su punizione dalla trequarti destra, Pessina devia sul secondo palo con un grandissimo inserimento e porta in vantaggio gli Azzurri. Guarda la scheda del giocatore Matteo Pessina 18:41

Altro cross di Verratti, in questo caso dalla sinistra, Pessina prova ancora a inserirsi centralmente ma Ampadu salva in calcio d'angolo.18:44

Si chiude senza recupero sul punteggio di 1-0 per l'Italia il primo tempo allo stadio Olimpico.18:47

Buon primo tempo dell'Italia che ha rischiato solo in una occasione. Verratti negli ultimi minuti è salito in cattedra e ha creato diverse occasioni per gli Azzurri.18:53