LIVE RUSSIA - DANIMARCA 0-1 EUROPEI 2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Telia Parken

Città: Copenhagen

Capienza: 38065 spettatori20:18

Benvenuti alla diretta scritta tra Russia e Danimarca, gara valida per la terza ed ultima giornata del Gruppo B di Euro 2020.20:18

La Russia è reduce dall'importante vittoria per 0-1 contro la Finlandia che ha alimentato le chances di qualificazione della squadra allenata da Stanislav Cherchesov.20:21

La Danimarca ha perso entrambe le sfide contro Finlandia e Belgio, ma la classifica attuale consente a Kjær e compagni di sperare ancora nella qualificazione in caso di vittoria con due gol di scarto e di contemporanea sconfitta della Finlandia contro il Belgio.20:26

FORMAZIONI UFFICIALI: La Russia scende in campo con un 3-5-1-1: Safonov - Diveev, Kudryashov, Dzhikiya - Mário Fernandes, Ozdoev, Zobnin, Golovin, Kuzyaev - A. Miranchuk - Dzyuba. A disposizione: Shunin, Karavaev, Semenov, Cheryshev, Barinov, Sobolev, Zabolotny, Dyupin, Zhemaletdinov, Ionov, Evgeniev, Mukhin.20:52

FORMAZIONI UFFICIALI: La Danimarca risponde con un 3-4-3: Schmeichel - Christensen, Kjær, Vestergaard - Wass, Hojbjerg, Delaney, Mahele - Braithwaite, Poulsen, Damsgaard. A disposizione: Andersen, Skov, Skov Olsen, Dolberg, Zanka, Nørgaard, Jonas, Stryger Larsen, Wind, Cornelius, Rönnow, Jensen.20:57

La Russia si affida ancora all'estro di Aleksey Miranchuk per supportare capitan Dzyuba, decisivo con il suo gran gol nella partita vinta contro la finlandia.20:58

La Danimarca schiera lo stesso tridente che ha fatto vedere ottime cose contro il Belgio mettendo in difficoltà la squadra di Roberto Martínez.21:00

Sarà l'arbitro francese Clément Turpin a dare il via alla sfida del Telia Parken di Copenhagen.21:02

Inizia il match! Primo pallone giocato dalla Russia.21:01

3' Partita subito dai ritmi intensi, con Kjær che resta a terra dopo un duro contrasto di gioco con Dzyuba a centrocampo ma sembra in grando di proseguire.21:05

6' Sta crescendo la Danimarca, che resta stabilmente in possesso del pallone nella metà campo offensiva e prova a farsi vedere nei pressi dell'area avversaria.21:07

9' Calcio d'angolo per la Danimarca ben battuto da Wass, ma Christensen commette fallo nel tentativo di fare da sponda sul secondo palo.21:10

11' Buon inserimento di Delaney per una Danimarca che, spinta dal pubblico di casa, sembra più propositiva. Ma Kudryashov chiude bene e allontana la minaccia. 21:12

14' Partita dai ritmi molto contratti e con poche emozioni. La posta in palio è alta e le due squadre sembrano non volersi scoprire in questa fase.21:15

17' È della Russia la prima occasione del match! Golovin parte in contropiede e semina tre giocatori danesi, ma una volta entrato in area non riesce ad angolare il suo destro abbastanza e Schmeichel respinge.21:19

20' Ancora la Russia in avanti, ma Dzyuba è ben contrastato da Kjær e non riesce a trovare lo specchio dall'interno dell'area di rigore.21:21

23' La Danimarca tiene maggiormente palla, ma quando la Russia parte in contropiede da spesso l'impressione di poter essere pericolosa.21:27

28' Arriva il primo cartellino giallo del match ai danni di Fedor Kudryashov, per un fallo commesso su una ripartenza danese.21:28

29' Gran tiro da lontano di Højbjerg che crea la prima occasione per la Danimarca. Ma il suo destro si spegne di poco a lato alla destra della porta difesa da Safonov.21:31

33' Rischia il giallo anche Delaney che ferma Miranchuk con un fallo dopo aver perso palla a centrocampo, ma Turpin non estrae il cartellino in questa occasione.21:34

34' Ci prova ancora Golovin, il più ispirato dei suoi. Il trequartista russo si libera bene al limite dell'area, ma il suo destro finisce altissimo e non impensierisce Schmeichel.21:35

37' Bello spunto di Maehle sulla fascia sinistra che lascia sul posto Mário Fernandes, ma il suo cross viene allontanato dalla retroguardia russa.21:38

38' GOL! Russia-DANIMARCA 0-1! Gol di Mikkel Damsgaard! Il giovane talento della Sampdoria riceve palla al limite dell'area da Højbjerg, se la sposta sul destro e in mezzo a tre maglie rosse fa partire un bellissimo destro a giro che si insacca alle spalle di un immobile Safonov.



41' Un'altra occasione per la Danimarca, che adesso sembra giocare più tranquilla dopo il vantaggio. Su un bel calcio d'angolo però Delaney non trova la porta con il suo colpo di testa.21:43

44' Prova a reagire la Russia, ma la Danimarca è in fiducia, controlla bene e non concede spazi.21:45

45' Un minuto di recupero ci separa dal termine di questo primo tempo.21:46

45'+1' L'arbitro Clément Turpin fischia la fine della prima frazione di gioco e manda le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 0-1 in favore della Danimarca.21:47