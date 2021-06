LIVE GERMANIA - UNGHERIA 0-1 EUROPEI 2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Buonasera dall’Allianz Arena di Monaco di Baviera e benvenuti alla diretta testuale di Germania-Ungheria, gara valida per l’ultima giornata del Gruppo F di EURO2020.Buonasera dall’Allianz Arena di Monaco di Baviera e benvenuti alla diretta testuale di Germania-Ungheria, gara valida per l’ultima giornata del Gruppo F di EURO2020.20:39

La classifica vede al momento prima la Francia con 4 punti; Germania e Portogallo appaiate a 3, e Ungheria fanalino di coda a 1. A un turno dal termine, dunque, giochi ancora aperti nel girone F, con tutte le quattro squadre ancora in corsa per accaparrarsi un posto negli ottavi di finale. Non solo Germania e Ungheria, ma anche Francia e Portogallo, che si giocherà in contemporanea alle ore 21, alla Puskas Arena di Budapest, possono conquistare un pass per la fase a eliminazione diretta ed entrare nel novero delle prime 16 squadre della competizione.20:44