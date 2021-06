LIVE SVEZIA - POLONIA 1-0 EUROPEI 2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

L'incontro sarà diretto da Michael Oliver, 36enne arbitro inglese, già in campo nel torneo in corso in Ungheria-Francia.17:34

In questo momento l'unica squadra del girone già qualificata per la prossima fase della competizione è la Svezia, che nonostante i quattro punti, non dovrà abbassare la guardia perché c'è ancora in palio il primo posto, che permetterà un ottavo di finale più agevole. Dall'altra parte, la Polonia - al momento fanalino di coda del gruppo - oggi si gioca la continuazione nel torneo.17:55