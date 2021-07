LIVE REPUBBLICA CECA - DANIMARCA 0-1 EUROPEI 2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Danimarca in fiducia e in pieno controllo della partita in questa fase, con la Repubblica Ceca che fatica a reagire.18:12

GOL! Repubblica Ceca-DANIMARCA 0-1! Rete di Thomas Delaney! Stryger Larsen batte in mezzo il primo calcio d'angolo del match e trova il numero 8 danese in mezzo all'area, che svetta e insacca di testa per il fulmineo vantaggio della Danimarca.18:08

Nulla di grave per il difensore dell'Atalanta, che sembra in grado di proseguire dopo l'intervento dello staff medico.18:04

L'allenatore ceco Jaroslav Silhavy si affida ancora a Patrik Schick in attacco, già autore di quattro gol in cinque partite giocate a Euro 2020. Alle sue spalle arriva la conferma di Antonin Barak sulla trequarti dopo la convincente prestazione con l'Olanda.17:42

PREPARTITA

Repubblica Ceca - Danimarca è valevole per i quarti di finale di Euro 2020.

La partita è in programma il giorno 3 luglio alle ore 18:00 allo stadio Baku Olympic Stadium di Baku.

La Repubblica Ceca arriva ai quarti di finale dopo aver vinto a sorpresa contro l'Olanda per 2-0 mentre la Danimarca si è sbarazzata facilmente del Galles vincendo 4-0.

