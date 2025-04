F1, Gp Giappone: dominio McLaren nelle libere, quarto Hamilton. Ben 4 bandiere rosse, paura per Doohan

Si chiude la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone contraddistinta dal color papaya delle McLaren che ha firmato la doppietta, Piastri miglior tempo davanti a Norris ma anche dal rosso. Non quello della Ferrari ma della bandiera rossa che ha fermato le fp2 per ben 4 volte. La prima, la più spaventosa per l’incidente di Jack Doohan che dopo minuti si è schiantato all’esterno della prima curva con la sua Alpine. Poi ancora prove fermate per un’uscita di pista di Alonso e per ben due volte nel finale per un principio di incendio sull’erba all’esterno pista a causa probabilmente delle scintille del passaggio delle monoposto. Tutti hanno girato pochissimo, Ferrari quarta con Hamilton e settima con Leclerc.