Ieri giornata complicata per Jack Doohan che ha sbattuto fortissimo alla prima curva all’inizio delle fp2, il pilota è ok e ha potuto continuare il weekend forse con un tirata d’orecchie per il tentativo di fare la curva col drs aperto, pare, dopo averlo provato al simulatore

