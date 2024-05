Cresce l’attesa anche per le Ferrari che a Imola non è arrivata distante dalle prime due monoposto. Specialmente Charles Leclerc, desideroso di regalare emozioni al pubblico di casa e ai tifosi del Cavallino Rampante andando a caccia del gradino più alto del podio che in casa Ferrari manca dal 2017 anche per sfatare una maledizione in casa sua che non lo ha visto mai salire sul podio. Altre novità sulla SF-24 che si è presentata già a Imola rinnovata con gli aggiornamenti aerodinamici.