Ultimo aggiornamento: 25-05-2024 13:18

Circuito di Montecarlo, 25 maggio 2024 – C’è aria di pole colorata di rosso per Charles Leclerc ieri indiavolato tra le strade del Principato nella gara di casa. La Ferrari punta sul monegasco per interrompere il dominio in qualifica di Max Verstappen e della Red Bull, sperando anche in Carlos Sainz per battere anche le arrembanti McLaren. Appuntamento alle 12.30 per le fp3 e poi alle 16 con le qualifiche del Gp di Monaco!

Segui le prove libere 3 del Gran Premio di Monaco di F1

