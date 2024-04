F1, seconde libere del GP Giappone 2024 sotto la pioggia a Suzuka: Leclerc è terzo, Piastri davanti a Hamilton

Ultimo aggiornamento: 05-04-2024 10:39

Riassunto dell'evento

Dopo il Bahrain, l’Arabia Saudita e l’Australia, il circus riparte dopo la pausa per un nuovo capitolo del Mondiale 2024 che vede piloti e scuderie trasferirsi in Giappone per una delle gare più entusiasmanti, sul fantastico circuito di Suzuka. Gara in programma il 7 aprile alle ore 7 del mattino. Prime libere in calendario venerdì 5 aprile alle ore 4:30, seconde alle ore 8. Terze libere sabato 6 aprile alle ore 4:30, infine qualifiche alle ore 8.

I tempi delle fp2 del Gp Giappone Suzuka

Pos Pilota Team Tempo 1 O. Piastri McLaren-Mercedes 1’34″725 2 L. Hamilton Mercedes 1’35″226 3 C. Leclerc Ferrari 1’38″760 4 Y. Tsunoda Racing Bulls-Honda RBPT 1’40″946 5 D. Ricciardo Mercedes 1’41″913 6 Norris McLaren 1’44″977 7 C. Sainz Ferrari 1’52″579 8 Hulkenberg Haas 1’55″179 9 V. Bottas Sauber 1’56″059 10 E. Ocon Alpine 1’59″113 11 Zhou Sauber 2’03″317 12 A. Albon Williams-Mercedes 2’03″821

I tempi delle fp1 del Gp Giappone Suzuka