F1 Gp Giappone: orari, info, dove vedere prove, qualifiche e gara Suzuka in tv e in streaming

Quarto appuntamento del Mondiale di F1 2024: si corre il Gran Premio del Giappone con la Ferrari che mira a un nuovo sgambetto alla Red Bull di Verstappen. Le caratteristiche del circuito di Suzuka e tutti gli orari italiani di prove, qualifica e gara

Dopo una settimana di pausa, la Formula 1 torna ad accendere i motori del Mondiale 2024 con il Gran Premio del Giappone, che si terrà nel week end da venerdì 5 aprile a domenica 7 sul circuito di Sukuza. Il Circus riparte dopo il GP d’Australia, dove la Ferrari ha conquistato una splendida doppietta con Carlos Sainz e Charles Leclerc ponendo fine al dominio Verstappen, quest’ultimo costretto al ritiro a causa di un problema di surriscaldamento ai freni. La corsa nipponica impone nuovamente levatacce al mattino, vediamo allora tutti gli orari, il programma di prove libere, qualifiche e gara del GP del Giappone.

Circuito di Suzuka: le caratteristiche

Tutto pronto per la 38esima edizione del Gran Premio del Giappone, che per la prima volta si disputerà in primavera e non in autunno. In passato, non sempre si è disputato a Suzuka; infatti, in quattro occasioni è andato in scena sul circuito di Fuji.

Il circuito di Suzuka, lungo 5.807 km, presenta 18 curve, tra cui spiccano la Spoon Curve e la 130R. La sua particolarità è la forma a ‘8’, che lo caratterizza con curve e tornanti molto veloci: per questo, è considerato tra gli appuntamenti più iconici del Mondiale.

I precedenti: Schumacher e la Ferrari ai tempi d’oro

Nel Paese del Sol Levante, è proprio Michael Schumacher a detenere il record di vittorie. Sono sei le vittorie totali del tedesco, di cui cinque con la Ferrari e una con la Benetton-Renault. La Rossa di Maranello è la scuderia ad aver conquistato più successi: oltre ai cinque messi a referto con Schumacher, c’è anche la vittoria di Berger nel 1987 e quella con Barrichello nel 2003. Dunque, per il Cavallino Rampante è il momento di sfatare il tabù Suzuka, con il successo che manca da 20 anni.

Invece, a detenere il record del giro più veloce in gara è Lewis Hamilton nel 2019 con la Mercedes, registrando il tempo di 1:30.983. Nelle ultime due edizioni, a trionfare è stato Max Verstappen: inoltre, nel 2022, il pilota olandese si è laureato campione del mondo anzitempo in una gara fortemente condizionata dalla pioggia.

F1, Gp del Giappone: dove vederlo in diretta tv e streaming

Testa al quarto Gran Premio di Formula 1. In Giappone, da venerdì 5 aprile a domenica 7, le monoposto gareggeranno sul circuito di Suzuka. Il weekend seguirà il consueto programma, con le Prove Libere, le Qualifiche e la Gara. L’intero spettacolo della Formula 1 sarà visibile in diretta tv su Sky Sport e in streaming sull’app SkyGo e NOW. Invece, su TV8 verranno trasmesse in differita le Qualifiche e la Gara. È importante tenere d’occhio il fuso orario per tutti i tifosi e gli appassionati.

Il programma (ora italiana)

Venerdì 5 aprile

P1 ore 4:30

P2 ore 8

Sabato 6 aprile

P3 ore 4:30

Qualifiche ore 8 – in differita su TV8 alle 14

Domenica 7 aprile