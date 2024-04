F1 Gp Giappone, Wolff lancia Antonelli: "Opzione 2025 Mercedes". Horner sbotta: "Verstappen resta al 100%"

Durante le prove libere "annacquate" del Gran Premio del Giappone i due team principal di Mercedes e Red Bull, Toto Wolff e Christian Horner hanno parlato di mercato, Antonelli candidato per il dopo Hamilton mentre Verstappen resta in RB

Le prove libere interlocutorie causa maltempo del Gran Premio del Giappone hanno lasciato spazio ancora una volta alle voci di mercato piloti in ottica 2025. E se Carlos Sainz cerca un sedile “all’altezza” dopo il benservito datogli dalla Ferrari a vantaggio di Hamilton, Mercedes e Red Bull sono alle prese con i rumors che si intrecciano, rispettivamente sul dopo Lewis e sulla permanenza di Max Verstappen.

Ha provato a fare chiarezza, tra fp1 e fp2 a Suzuka, senza riuscirci troppo, Toto Wolff anche se il team principal della Mercedes tiene in grande considerazione l’opzione Andrea Kimi Antonelli. Dall’altra parte del paddock, Christian Horner prova a superare lo scandalo che lo riguarda e conferma “al 100%”, parole sue, Max Verstappen in Red Bull.

F1, Toto Wolff per il dopo Hamilton in Mercedes: “C’è tempo”

Le prove libere del Gran Premio del Giappone vanno in archivio quasi con un no contest, fp1 a parte. La pioggia ha “annacquato”, è proprio il caso di dirlo, la seconda sessione priva anche di contenuti con la maggior parte dei piloti intenta a risparmiare gomme, componenti e limitare i rischi. Non si risparmia invece sulle voci di mercato, attivissimo in F1 praticamente da inizio stagione dopo l’annuncio di Ferrari che ha preso Lewis Hamilton per il 2025 liberando Carlos Sainz.

Con l’addio di Hamilton nel 2025, in Mercedes c’è un posto da occupare. Toto Wolff intervistato da Sky Sport F1, prende tempo: “Ho molto rispetto per i piloti. Quando dico che voglio temo per decidere, lo dico per questo. Dobbiamo decidere sia sul futuro immediato, sia sul lungo periodo, ma voglio del tempo per decidere e fortunatamente abbiamo il lusso di avere del tempo per decidere”.

F1, Wolff su Kimi Antonelli: “Resta un’opzione, vediamo i test”

Oltre al sogno Verstappen, alla possibilità di prendere un Sainz o un Alonso o ancora un Albon, un possibile nome per la Mercedes 2025 è quello di Kimi Antonelli. Il giovane pilota bolognese fresco di salto in Formula 2 questa stagione sta bruciando le tappe. Andrea farà un test con la Mercedes W12 del 2021 (l’ultima monoposto del team di Brackley a vincere un titolo mondiale, quello Costruttori al termine della memorabile sfida tra Hamilton e Verstappen) per il 16 e il 17 aprile sulla pista del Red Bull Ring in Austria proprio in casa del nemico.

Su Antonelli, il team principal Toto Wolff ha le idee chiare: “Abbiamo il lusso di avere il tempo per guardare il suo sviluppo, ma ci sono anche altre opzioni. Test con la W12 del 2021? Vogliamo che guidi una macchina che va veloce, che sviluppa molto downforce, che possa provare la differenza tra una macchina veloce e un’altra un po’ più male… (sorride, riferimento ironico alle ultime Mercedes meno performanti coi nuovi regolamenti, ndr)”.

F1 Suzuka, Horner conferma Verstappen: “Resta Red Bull al 100%”

Attesa al riscatto a Suzuka, la Red Bull cerca di ricompattarsi dopo l’Horner gate e tutti i vari risvolti interni, Che hanno messo in bilico anche la permanenza dello stesso Max Verstappen. A sgombrare il campo dai dubbi ci pensa il protagonista dello scandalo, il team principal Christian Horner:

“Max resterà con noi al 100%, non ci sono dubbi. Se guardiamo ad alternative per un pilota da affiancare a Max? Perez ha iniziato bene la stagione, il suo contratto scade a fine anno e dipende da lui mantenere o perdere il sedile”.

