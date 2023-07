Ultimo aggiornamento 22-07-2023 17:21

Giornalista multimediale che racconta tutto quello che vede, dallo sport allo spettacolo, in qualsiasi formato: radio, tv, web, carta stampata, c’è di tutto nella sua esperienza. Per Virgilio Sport segue i Motori, il Calcio e i suoi protagonisti, sempre con occhio critico e a volte… spietato

Riassunto dell'evento

Acuto di Lewis Hamilton che torna a firmare la pole position nelle qualifiche del Gran Premio di Ungheria dodicesima tappa (11sima effettiva vista la non disputa del week end di Imola) del Mondiale 2023 di Formula 1. Il 7 volte campione del mondo della Mercedes ha battuto il campione in carica e favorito Max Verstappen sulla Red Bull: solo tre millesimi tra i due!

Si conferma dopo Silverstone la McLaren che si prende la seconda fila con Norris e Piastri mentre grande Alfa Romeo con Zhou 5° e Bottas 7°. Solita delusione per la Ferrari. Solo sesto Charles Leclerc mai davvero in lotta per la pole. Addirittura peggio Carlos Sainz che è stato fatto fuori in Q2 e domani partirà 11°.

Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri 1 44 L. Hamilton Mercedes 1’16″609 2 33 M. Verstappen Red Bull +00″003 1’16″612 3 4 L. Norris McLaren +00″085 1’16″694 4 81 O. Piastri McLaren +00″296 1’16″905 5 24 G. Zhou Alfa Romeo +00″362 1’16″971 6 16 C. Leclerc Ferrari +00″383 1’16″992 7 11 V. Bottas Alfa Romeo +00″425 1’17″034 8 14 F. Alonso Aston Martin +00″426 1’17″035 9 11 S. Perez Red Bull +00″436 1’17″045 10 27 N. Hulkenberg Haas +00″577 1’17″186

Q2: Leclerc fa fuori la Ferrari di Sainz

La McLaren di Lando Norris fa segnare il migliore tempo del Q2, mentre Verstappen chiude secondo con un tempo di sicurezza dopo che gli era stato cancellato il primo tentativo per track limits. Brilla ancora Zhou su Alfa Romeo, mentre non va benissimo per la Ferrari: se Leclerc si salva nel finale dal taglio va a mettere tra gli eliminati il compagno di squadra Sainz 11° e fuori per soli due millesimi, con lo spagnolo ci sono Ocon, Ricciardo, Stroll e Gasly.

Q1: Alfa Romeo sorpresa, eliminato Russell!

La prima qualifica con il nuovo format delle gomme uniche per ogni sezione ha visto l’Alfa Romeo di Zhou far segnare il miglior tempo con le hard dopo che all’inizio era stato per lunghi tratti Bottas davanti a tutti. Dietro il cinese le due Red Bull: secondo Verstappen, poi Perez, quindi le due Ferrari che sono andate in crescendo: Sainz 4° e Leclerc 5°. Eliminati: Albon, Tsunoda, a sorpesa la Mercedes di Russell, Magnussen e Sargeant. Bene Ricciardo al rientro: passa al Q2 da sedicesimo.

Rivivi la qualifica Gp Ungheria