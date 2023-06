F1, qualifiche Austria: pole Verstappen, subito dopo due grandi Ferrari

Ultimo aggiornamento 30-06-2023 18:52

Riassunto dell'evento

In Austria è ancora pole position di Max Verstappen, la quarta su questo tracciato. Subito dopo le Ferrari: secondo Leclerc, terzo Sainz, entrambi vicini all’olandese. Quinto Hamilton, settimo Alonso. Delusione per Perez: solo 15esimo.

Qualifiche Austria, l’ordine di arrivo

1. Verstappen (Red Bull) 1’04″391 2. Leclerc (Ferrari) 1’04″439

3. Sainz (Ferrari) 1’04″581

4. Norris (McLaren) 1’04″658

5. Hamilton (Mercedes) 1’04″819

6. Stroll (Aston Martin) 1’04″893

7. Alonso (Aston Martin) 1’04″911

8. Hulkenberg (Haas) 1’05″090

9. Gasly (Alpine) 1’05″170

10. Albon (Williams) 1’05″823

11. Russell (Mercedes) 1’05″428

12. Ocon (Alpine) 1’05″453

13. Piastri (McLaren) 1’05″605

14. Bottas (Alfa Romeo) 1’05″680

15. Perez (Red Bull) 2’06″688

16. Tsunoda (AlphaTauri) 1’05″784

17. Zhou (Alfa Romeo) 1’05″818

18. Sargeant (Williams) 1’05″948

19. Magnussen (Haas) 1’05″971

20. De Vries (AlphaTauri) 1’05″974 Ferrari, grande qualifica

Grandissima prova da parte della Ferrari, che approfitta degli errori di Perez ottenendo così la prima fila e il terzo tempo. Finale ricco di emozioni, con Sainz che viene beffato dal compagno Leclerc allo scadere: il monegasco così si prende il secondo tempo dietro al campione del mondo in carica e leader attuale della classifica piloti Max Verstappen. Domani il Cavallino, con i tempi di oggi, potrà provare a sorprendere l’olandese nella sprint race.

Qualifiche, quanti tempi annullati: Perez delusione

Le ultime due curve della pista hanno infiammato le qualifiche d’Austria. A tanti piloti infatti è stato annullato il tempo per aver superato il limite della pista. A farne le spese è stato soprattutto Sergio Perez: il messicano, che stava tenendo il ritmo del compagno della Red Bull Verstappen, si è visto annullare nel Q2 tre volte il giro e alla fine ha concluso col 15esimo tempo.

