Giro d'Italia, tappa di oggi: 11a, Camaiore-Tortona. Percorso, tracciato, difficoltà

Da Camaiore e la Versilia alla pianura alessandrina e Tortona, passando per l’inizio delle Cinque terre e attraversando l’Appennino Ligure. Oggi i corridori affronteranno panorami diversi, così come diverse saranno le strade su cui pedaleranno. Ampie nel primo tratto di gara, per poi diventare strette e ricche di curve nell’affrontare la parte appenninica della tappa: il Passo del Bracco (provincia di La Spezia), la Colla di Boasi (provincia di Genova) e quindi il Passo della Castagnola (provincia di Alessandria). Superata quest’ultima asperità, i corridori scenderanno verso Tortona affrontando gli ultimi 30 chilometri nella pianura alessandrina, che propone strade larghe e rettilinee. Qui bisognerà fare attenzione soltanto alle rotatorie. In vista del traguardo, attenzione all’ultima curva (posta su rotatoria) situata ai meno 500 metri.